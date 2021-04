Kelvin Osorio, uno de los referentes de Santa Fe, habló del próximo duelo contra Junior

El mediocampista cardenal señaló que en el próximo duelo con Junior tendrán una mejor presentación. Foto: Colprensa

El jugador de Independiente Santa Fe habló en exclusiva para NEXO ESPN y se refirió a los cuatro vibrantes duelos ante el Atlético Junior que ya iniciaron con el empate a un gol en la CONMEBOL Libertadores. El mediocampista habló de sus cualidades como jugador, su referente de juego, la falta de contundencia del equipo Cardenal y el duelo ante los barranquilleros ahora por la ida de los cuartos de final de la Liga Colombiana 2021-I.

El inicio en Libertadores ante Junior: “Creo que es un lindo momento, siempre le doy la gloria a Dios, creo que ayer jugamos un muy buen partido y por ahí nos vamos un poco insatisfechos porque queríamos ganarlo, sabíamos que con diez jugadores faltando veinte minutos era un poco más difícil y sacamos un punto valioso en este arranque de Libertadores que nos ayuda a coger confianza para lo que viene”.

Su juego y su referente: “Mi perfil es izquierdo, pero siempre he trabajado la derecha también (…) siempre he seguido a Kevin De Bruyne, por sus características y su posición, por su manera fácil de asistir y marcar gol (…) Me siento mejor como volante mixto o interior, de media punta, que es donde mejor me he desempeñado”.

La falta de contundencia en Santa Fe: “El trabajo de presión alta y de presión tras perdida lo hicimos muy bien, ahogamos al Junior, le quitamos varias pelotas, pero nos faltó esa contundencia que en otros partidos sí hemos tenido, todos sabemos que en esta Libertadores es ser contundentes con la pelota que tengas y así se marca la diferencia, es algo para corregir ahora mismo porque ya tenemos otro partido en pocos días nuevamente (…) Creo que trabajamos de la mejor manera, no solo los nueves sino todos los jugadores para concretar las opciones que creamos en los partidos. Hemos tenido partidos en los que hemos sido contundentes y otros como el de anoche en el que no, pero es algo que estamos trabajando para corregirlo y para poderlo plasmar en estos partidos que se vienen de Libertadores y en los que necesitamos ser contundentes porque son partidos en los que no se puede dar ventaja en ello”.

Los cuatro partidos ante Junior: “Cuando vimos la llave nos gustó porque conocemos a Junior y ahorita que tenemos la oportunidad de jugar estos cuatro partidos con ellos va a ser de mentalidad y estrategia. Sacamos un buen resultado, en el trámite de juego por momentos lo hicimos mejor que Junior en cuanto a tenencia, intensidad y presión, pero nos faltó ser contundentes. Este domingo podemos plasmar algo mucho mejor a lo que hicimos anoche y ya estamos trabajando y pensando en eso para llevarnos un buen resultado para Bogotá”.





Críticas a Santa Fe en su debut en la Libertadores

El periodista Antonio Casale realizó un análisis sobre las primeras actuaciones de los equipos colombianos en la Copa Conmebol Libertadores 2021, de los que señaló que exceptuando a Atlético Nacional, a los clubes colombianos “les faltó ropa” en su debut.

Sobre Santa Fe, Casale señaló que el club bogotano tiene dificultades para tener nuevamente a un jugador como Michael Rangel, un 9 de área que convierta las opciones de gol generadas desde el mediocampo. El periodista de ESPN FC y de RCN Radio dijo que Santa Fe llegó con su ‘vestido planchado’ a la fiesta de la Libertadores, pero que no tiene suficiente para poder enfrentar al resto de sus contrincantes, que aparte de Junior de Barranquilla son River Plate y Fluminense.