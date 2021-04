Gobernación de Antioquia alerta sobre posible desabastecimiento de oxígeno en el país

La mayoría de los pacientes que en la revisión neurológica del medio año aún muestran manifestaciones clínicas, que son consecuencia de la infección, son quienes estuvieron ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) con menos de 90 % de saturación del oxígeno o con alteraciones de los parámetros de los gases arteriales. EFE/Daniel Marenco/Archivo

La Gobernación de Antioquia solicitó al ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, tomar las medidas necesarias ante un eventual desabastecimiento de oxígeno que se pudiera presentar en el país y que representaría un grave inconveniente para la atención de los pacientes a nivel nacional.

El gobernador encargado, Luis Fernando Suárez, comunicó al jefe de cartera que ha sido informado por las Instituciones Prestadoras de Servicios (IPS) que los proveedores de oxígeno medicinal les anunciaron que reducirán en un 60 % el suministro en la próxima semana.

“También nos hemos reunido con los proveedores de oxígeno, encontrando que están teniendo una demanda nacional cercana al 500 % adicional, teniendo hoy producción y logística de distribución al tope de sus capacidades”, indicó el gobernador encargado en la carta.

Por tal motivo, pidió al ministro de Salud constatar esta situación con la intención de establecer soluciones efectivas y rápidas, y así, recibir directrices sobre las medidas actuales para controlar la tercera ola de contagios de covid-19, que reporta las cifras más altas de contagios y fallecidos desde que comenzó la crisis sanitaria.

Asimismo, Luis Fernando Suárez señaló que se han buscado posibles soluciones, como robustecer la importación de oxígeno medicinal de países de la región o de América del Norte, la disminución en la producción de oxígeno industrial para enfocar los esfuerzos en el medicinal, así como buscar los mecanismos que permitan la recuperación de las pipetas y concentradores de uso domiciliario.

“Desde las unidades hospitalarias nos llegó información de la escasez de oxígeno. Muy angustiante la alerta en Antioquia por falta de oxígeno y la situación se pone más tenebrosa”, señaló el presidente de la Asociación Médica Sindical (Asmedas), Germán Reyes, en declaraciones recogidas por RCN Radio.

De igual manera, indicó que la escasez de este suministro indispensable se adiciona a los problemas de los centros de salud, que presentan aumento en la demanda de los pacientes que requieren atención respiratoria y a una ocupación de camas de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) del 97 %.

Miembros de la Secretaría de Salud de Medellín entregan dosis de la vacuna de Sinovac contra la covid-19 en un hogar geriátrico, el 25 de febrero de 2021, durante el arranque de la vacunación a los mayores de 80 años en Medellín (Colombia). EFE/Luis Eduardo Noriega A.

Medellín se quedó sin vacunas para primeras dosis

Medellín anunció que ya no tiene más biológicos para aplicar en su primera dosis. El alcalde Daniel Quintero expresó, este jueves 22 de abril, que por ahora y mientras el gobierno no envíe más, no se aplicarán más primeras dosis en la ciudad, pues solo están las destinadas para terminar de inmunizar a los que ya recibieron hace 15 días la primera vacuna.

“A partir del mediodía no podremos continuar vacunando con primeras dosis a adultos mayores por escasez de biológicos en algunas IPS de la ciudad”, escribió Quintero en su cuenta de Twitter.

Además, el alcalde dijo que espera al Gobierno nacional para el envío de nuevas dosis a la Gobernación de Antioquia. “Inmediatamente lleguen nuevas dosis retomaremos el proceso”. Hasta ahora la capital del departamento ha aplicado 333.322 vacunas de las 400.660 que tiene Antioquia. Las vacunas reservadas son 60.000 segundas dosis.

Esto se da solo tres días después de que la alcaldía habilitó tres instituciones educativas para inmunizar a la población. Con estos, ya son 25 lugares en la capital antioqueña que reciben personas sin cita. Los nuevos puntos son las Instituciones Educativas Fe y Alegría Santo Domingo, en Popular 1, la I.E Finca La Mesa y EN Aranjuez el Gilberto Alzate Avendaño.

SEGUIR LEYENDO