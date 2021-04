Encuentran en un hospital de Miami a la colombiana Irma Alexandra Caviedes Villanueva

Familiares de Irma Alexandra Caviedes Villanueva, piden a personas que residan en Estados Unidos, que les ayuden a encontrar a su pariente.

Desde el pasado jueves la familia de la colombiana Irma Alexandra Caviedes Villanueva perdió su rastro. La mujer, oriunda de Tolima salió de su trabajo en una plazoleta comercial hacia su casa movilizándose en moto. Sin embargo nunca llegó a casa y desde ese momento su hijo y una prima que viven en Estados Unidos emprendieron su búsqueda.

Según reveló Noticias Caracol, la mujer al parecer sufrió un accidente de tránsito, no llevaba documentos de identidad y terminó en un hospital.

“Solo sé que todavía no se ha despertado, su pronóstico es reservado, sé que el accidente fue fuerte y esperamos que se recupere pronto, por ahora está en la Unidad de Cuidados Intensivos recuperándose”, afirmó Marysol Ibáñez, prima de Alexandra, quien logró poner el denuncio en la policía para dar con su paradero.

Igualmente, Ibáñez expresó en el noticiero: “Agradezco a todas las personas que nos ayudaron con la búsqueda porque yo creo que si no no la hubiéramos podido encontrar ya que hay cierto tiempo para dar con el paradero de las personas no reportadas”.

Ahora queda esperar a que se realice la investigación sobre el accidente y se de a conocer realmente qué fue lo que sucedió con la colombiana. Las autoridades determinarán si el accidente se produjo por culpa de algún conductor que al ver lo ocurrido la dejo malherida.

Así sucedieron los hechos

El pasado miércoles 21 de abril se dio a conocer el caso de la desaparición de Irma Alexandra Caviedes Villanueva, una comerciante colombiana oriunda de Tolima que llegó a Estados Unidos hace cinco meses en busca de mejores oportunidades por la crisis del coronavirus.

Sus familiares reportaron que desde el pasado jueves 15 de abril no tenían rastro de ella. De acuerdo con el periódico tolimense El Nuevo Día, la mujer salió ese día de su trabajo en el sector de Collins en Miami, sobre las 6:00 p. m. y se dirigió en moto con destino a su casa, pero nunca llegó.

“Estamos a la espera de saber algo. Ya pusimos la denuncia en la Policía y estamos tratando de encontrar una pista. Hemos buscado entes desde acá, y desde allá. Muchos conocidos nos han dado instrucciones para seguir llevando al caso pero estamos muy preocupados porque nadie da razón, nadie sabe nada de ella y tampoco aparece la moto”, señaló en el diario Alejandra Caviedes, prima de Irma Alexandra.

Según informó Noticias Caracol, Irma Alexandra Caviedes Villanueva, de 45 años, es madre de dos hijos y trabaja actualmente en un restaurante de la plazoleta comercial de Sunny Isles. Su mamá, Irma Villanueva dijo que habló con la mujer poco antes de perder comunicación con ella.

“Ya después cuando seguí llamándola desde las seis no me respondió, esa noche tampoco respondió, al día siguiente, el día viernes 16 también le escribí y no hubo respuesta de ella”, contó en el noticiero.

Según Natalia Pérez, una compañera de trabajo, ese día observó un incidente que puede que sea una pista sobre el posible paradero de Caviedes. “Alexandra iba en la moto y unos chicos en una camioneta grande empezaron a pitar, a saludarla, mi otra amiga como que le hizo señas de que ‘quiénes son’ y Alexandra respondió con otra seña como de ‘no sé’. Eso es algo que dice mucho acerca de lo que está pasando”, declaró Pérez.

De acuerdo con el noticiero, su hijo Juan Nicolás Bulla Caviedes, quien también vive también en Florida, estuvo visitando hospitales y estaciones de Policía, en busca de alguna pista o información sobre el paradero de su mamá. El joven comentó que en estos lugares no quisieron recibir la denuncia por desaparición.

Juan Nicolás afirmó que en esta búsqueda se encontró la billetera de su mamá con todos sus documentos y dinero, “es decir que ella tampoco, como dicen ellos, estaba de fiesta o se fue para algún lado. ¿Sin plata, sin tarjetas, sin papeles? No creo”.

Marysol Ibáñez, otra prima de Alexandra que vive en Estados Unidos fue la encargada de poner la denuncia ante las autoridades. “Solamente pido que si alguien tiene alguna información, por favor acérquese a la Policía”, expresó a Noticias Caracol.

Nicolás Bulla, hijo de Caviedes, expresó en Telemundo que la mujer “No contesta desde el día jueves a las 6 de la tarde y nunca volvió a encender su teléfono, no aparece por ningún lado”. Igualmente señaló que, “el dueño de la casa nos dejó abrir en donde ella vive, y tengo las fotos. Su maleta está ahí en su habitación intacta, también encontramos escondidos su visa, su pasaporte, licencia todo estaba allí”, dijo.

Así mismo, Ibáñez, la prima de la mujer desaparecida, afirmó en el noticiero internacional que, “Supuestamente ella estaba esperando a unas amigas del trabajo y ese día ella no estaba trabajando y ella estaba esperando que salieran, tenían un plan de amigas”.

