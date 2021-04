“Es un ataque de envidia”: Ciro Guerra dice que denuncias en su contra son invento de un colega

En la imagen, el cineasta colombiano Ciro Guerra. EFE/Kena Betancur/Archivo

“No hay ningún proceso en mi contra. Es muy sorprendente, es un tema muy oscuro el que hay detrás pues es una venganza personal. Él, en un ataque de envidia y celos, escribió algunos de esos textos para hacerme daño”, fue lo que dijo el cineasta Ciro Guerra en diálogo con Caracol Radio, expresando que, al parecer, las denuncias que recaen sobre él por acoso sexual, son parte de un montaje creado por un guionista que le tiene celos.

Por su parte, Ana Bejarano, abogada de las periodistas de la revista ‘Volcánicas’, donde se publicaron las denuncias el año pasado, expresó en Caracol Radio que rechazan estas afirmaciones y dijeron que son completamente falsas. “Eso es categóricamente falso. Detrás de cada una de estas historias hay una mujer que considera que fue acosada o abusada. Se lo puedo decir con absoluto compromiso por la verdad, esto no son historias fabricadas por nadie, ni por un guionista”.

Además recordó que Ciro ha presentado dos acciones de tutela, todas rechazadas, una en primera y segunda instancia, y la segunda apenas recurre el camino de nuevo. Agregó que tiene una investigación penal en curso, pero que hasta ahora no hay resultados, lo que confirmó Guerra en dicha entrevista diciendo que no se ha encontrado prueba alguna que lo incrimine.

El director nominado al Óscar por mejor película extranjera por ‘El Abrazo de la Serpiente’, dijo que es “una persona que tiene la posibilidad de errar, que ha cometido errores y fallas, pero no he cometido ningún delito” a lo que Bejarano señala que “Ciro reconoce que estos hechos ocurrieron, pero los interpreta como escenarios de la vida que no necesariamente corresponden a acoso o abuso y eso es lo que tendrá que determinar un juez”.

En contexto

En junio de 2020, Ciro Guerra fue señalado de presunto acoso y abuso sexual por parte de mujeres cuyos testimonios fueron compilados por el portal web ‘Volcánicas’. Guerra, uno de los pocos directores de cine colombiano con proyección internacional, se defendió en los medios de comunicación aduciendo su inocencia y cuestionando las intenciones de dicho portal: “Sus acusaciones”, dijo en su momento, “son horrorosas, mentirosas y malintencionadas”.

El director no se detuvo en su intento por limpiar su nombre. En un comunicado divulgado por sus representantes, Guerra fue claro en desmarcarse de las acusaciones, hechas bajo el anonimato por parte de las mujeres entrevistadas en dicho portal.

“Ante la publicación por parte de la revista ‘Volcánicas’, en la que se hacen graves acusaciones anónimas en mi contra, me permito manifestar que no he cometido ninguna de las faltas de las que se me señala, y que no tengo otra opción para limpiar mi nombre que recurrir a las vías legales”, concluyó Guerra antes de emprender acciones legales.

El director presentó una acción de tutela ante el Juzgado Quinto Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá en el que presentó sus argumentos contra la publicación web.

De acuerdo con el documento de tutela, el director “Adujo que el 15 de julio de 2020, la Fiscalía mencionada convocó a las partes a celebrar la Audiencia de Conciliación, en la cual el señor Ciro Alfonso Guerra les solicitó a las denunciadas que se retractaran de las afirmaciones realizadas en su contra a través de la publicación y posteriores declaraciones entregadas, exigiendo adicionalmente un reconocimiento de tipo económico por los perjuicios materiales y morales que le ocasionaron”.

Sin embargo, el Juzgado Quinto negó dicha acción: “Este juez constitucional no observa vulneración a derecho fundamental alguno, como ya se concluyó, y por esto negará la tutela deprecada”, en primera instancia.

