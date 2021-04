Golpean a mujer embarazada en atraco en Bogotá y le hacen perder su bebé

En Bogotá, hombres que atracaron a mujer embarazada la golpearon y la hicieron perder su bebé. Imagen de referencia.

Los hechos se presentaron en un parque del barrio El Tintal, en la localidad de Kennedy, cuando Diana, quien trabaja como enfermera, se bajó del transporte público y luego de caminar por unos minutos fue abordada por dos hombres, quienes por atracarla la golpearon causando la muerte de la bebé que estaba esperando.

“Yo me bajé del alimentador y me abordaron dos sujetos, me agarraron por la espalda. Me pidieron que me callara y que camináramos”, relató la víctima a Noticias Caracol.

La víctima le relató al noticiero que los asaltantes la llevaron hasta un parque del sector, lugar donde la golpearon y robaron. Tras la fuerte golpiza y el susto su hija mayor tuvo que auxiliarla y la llevó al centro asistencial más cercano. Allí, Diana no soportó lo dolores y entró en labor de parto, pero desafortunadamente su bebé nació muerta.

“Allá nació la niña, pero nació muerta. Lo más probable es que haya sido por los golpes”, indicó Cortez.

En cuanto a los criminales, la mujer detalló al Noticias Caracol, que recuerda que uno de los sujetos media aproximadamente 1.80. “Era mono, con los ojos verdes y el otro era un poco más bajito de 1.70 de estatura y venezolanos”, indicó la la víctima de hurto.

Con el fin de denunciar los hecho, el esposo de Diana acudió a las autoridades. Sin embargo, aseguran que esta es la hora no les han brindado ayuda y tampoco han podido imponer

“Mi esposo fue al CAI, fue a la URI de Kennedy y hasta el momento no hemos podido hacer nada.Hoy fuimos hasta la Fiscalía, le expusimos el caso y nos remitieron con un patrullero. Allá les dije que estaba embarazada, ellos dijeron que era un caso especial y no nos recibieron la denuncia”, explicó al noticiero.

Tras la dificultad para imponer la denuncia, la mujer pidió a las autoridades que le brinden atención para encontrar a los responsables. Mientras tanto, ella y su familia están a la espera de que el hospital les entregue el cuerpo de su bebé, a quien iba a llamar Mia.

#OjoDeLaNoche | “Me abordaron dos sujetos por la espalda”: mujer fue golpeada por delincuentes, quienes le hicieron perder el bebé que esperaba - https://t.co/6i7ID6Be72 pic.twitter.com/K1S5KdjUSw — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) April 22, 2021

Estos son los objetos que más le roban a los bogotanos

Un análisis del Centro de Pensamiento Futuros Urbanos sobre la inseguridad en Bogotá, determino que las zonas en las que más roban en la ciudad se encuentran en Kennedy, Suba y Engativá.

Estos lugares completan el 31% de los hurtos en la capital y encabezan, así mismo, el espacio principal del robo de bicicletas. De acuerdo con las cifras Kennedy, tiene un total del 33.602 casos; Suba 32.437 casos y Engativá reúne 30.156.

El hurto disminuyó principalmente en el centro de la ciudad, siendo Candelaria, Chapinero y Santa Fe las localidades donde más disminuyó, pero se desplazó hacia el sur, donde Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Antonio Nariño y Bosa fue donde más incrementó.

Justamente en el centro de la ciudad, el delito se concentró en las Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ) de Chicó Lago (Chapinero), Las Nieves (Los Mártires) y La Sabana (Los Mártires) donde más se presentaron casos en los últimos tres años.

