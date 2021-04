Yeison Jiménez responde las criticas tras su ingreso a plataforma para cobrar por saludos a sus seguidores

Yeison Jiménez, cantante de música polular en Colombia. @yeison_jimenez

Yeison Jímenez causó revuelo en sus redes sociales, en especial por una publicación en su cuenta de Intagram, en la que dio a conocer que ahora sería parte de los artistas que conforman la plataforma famosos.com, en que participan artistas, celebridades y deportistas, cobrando por enviar un saludo o felicitación personalizado.

El intérprete de los éxitos temas ‘El Desmadre’, ‘Maldita Traga‘, ‘Aventurero’, entre otros, compartió un video en el que invita a sus seguidores a que hagan su solicitud de saludo ya que lo pueden encontrar en dicha plataforma.

“Hola amigos! Con mucho cariño estoy disponible para enviar sus saludos personalizados a través de esta plataforma! @famosos. Llevo 10 años haciendo saludos y lo seguiré haciendo solo que esta es una oportunidad para hacerlo directamente y a un precio cómodo”, manifestó el artista caldense.

En dicha publicación una seguidora el cantante manifesto: “¿Y por qué no gratis? Definitivamente todos se olvidan, ¿Qué tal eso de tener que pagar por un saludo? Claro los que tienen de una, pero una si ni suerte”. A lo que el artistas le contestó:

“Tranquila, si tengo la oportunidad de verte y abrazarte también tendrás el saludito que quieras. Mi reina, es una cuestión de facilidad porque son miles y miles de solicitudes con el mismo tema”, respondió Jiménez.

Otros internautas cuestionaron que si él saluda a alguien no lo hace por gusto sino por dinero, otros manifestaron que si en algún momento cuando los artistas luchaban por posicionar sus temas y ser reconocidos se imaginaron que resultarían cobrando por un saludo.

Sin embargo, pese a que algunos no entendían el motivo de pagar por el saludo de un artistas, varios defendieron las llegada de Yeison a esta plataforma y de manera positiva aplaudieron la llegada del caldense a esta plataforma entre las que se encuentran cantantes como Fonseca, Dario Gómez, Yuri Buenaventura, Andrés Cepeda, Maia, entre otros.

“Nadie trabaja gratis, y todo eso conlleva un trabajo. No creo que UD trabaje sin esperar su pago”, declaró una de las seguidores del cantante en dicho video posteado por el artista.

Asimismo, de manera cómica, pero a favor del artista, otro usuario señaló: “pues claro, todo no puede ser gratis, una figura publica se valora y es normal que cobren, por una serenata, una canción o un saludo personalizado, si yo fuera artista de la talla de Yeison Jiménez cobraría hasta por responder un mensaje”.

Infobae indagó en la plataforma, y el artista cobra por un saludo 295.000 pesos colombianos, aproximadamente 80 USD.

En otras recientes noticias del artistas, hace pocos se conoció de un encuentro entre Yeison Jiménez y la polémica Yina Calderón, en el que el artista se molestó por ‘chisme’ que le armó.

Según lo que relató Calderón, ella se lo encontró en un concierto y reveló que él no la quiso saludar y eso molestó a la empresaria. “¿Qué concepto se lleva usted de Yeison?”, le preguntó la influencer a ‘Brayan’, este contestó: “No, no, no, muy creído”. Los dos hicieron varios comentarios sobre el cantante y le pidieron más humildad, aunque no detallaron cuál fue la situación.

Ante esto, el cantante no se quedó callado y le respondió a la famosa por sus excentricidades, borracheras y fiestas.

“Cuando llegamos al lugar habían unas 250 personas borrachas, era como las 3 de las mañana y luego llegó un muchacho, yo como no sigo a Yina no sabía quién era y de muy buena manera que podía bajar a cantarle a Yina ‘el mejor caballo’, ya que a ella le encanta esta canción, yo de muy buena manera le dije que no”, afirmó Yeison Jiménez en sus redes sociales.

Además, agregó que, “estaba sumamente tomada, nunca me dijo que le cantara, eso salió fue de la voz de su amigo. Ella me dijo que por qué le traté mal al enano, y yo le dije que de qué me estaba hablando, le pregunté a su amigo si lo había tratado mal y él dijo que no fue así. Y ella siguió insistiendo en que lo traté mal a pesar de que el decía que no”.

Al finalizar aclaró: “Quiero decirle algo con todo el amor del mundo. El día que quieras y me invites a compartir contigo, créeme estoy puesto, donde quieras, hacemos un asado, compartimos y si toca nos cantamos unas canciones, pero solamente que hayan dos condiciones: una que no estés tomada porque siento que excedes los límites y dos que no hayan cámaras. A mí me encanta emborracharme, quitarme la camisa, echarme el guaro en la cabeza, pero que nadie sepa ese tipo de situaciones”.

