Un rayo ocasionó la muerte de una persona y lesionó a otras cuatro más en Caldas

Tormenta eléctrica / Pixabay

En la mañana de este martes el Cuerpo de Bomberos del municipio de Salamina (Caldas), reportó una emergencia en zona rural de esta población por cuenta de una fuerte tormenta eléctrica que desencadenó en la muerte de una persona y la lesión de otras cuatro más. Los primeros reportes indicaron que un rayo impactó un árbol y provocó que este impactara contra el grupo de individuos.

Los hechos se presentaron en la vereda San Pablo, más exactamente en la finca La Meseta, donde este grupo de personas, que resultaron ser trabajadores de una de las empresas productora de aguacate en el norte de Caldas, se refugiaban en una de las aguacateras en medio de la tormenta. Fue en ese momento cuando ocurrió el siniestro y posterior aviso de otro grupo de trabajadores a las autoridades locales:

“Recibimos la llamada pasadas las 2 de la tarde e inmediatamente nos dirigimos a la vereda, pero cuando llegamos ya venían con los otros pacientes que fueron llevados hasta el hospital del municipio. Allá también encontramos el cadáver del señor y se activó la ruta para el levantamiento”, informó Angélica Yil, comandante de Bomberos de Salamina.

La oficial de bomberos indicó que el accidente no habría ocurrido por el hecho de que los trabajadores se hubieran refugiado de la lluvia debajo de uno de los árboles de la zona. Al parecer, la víctima mortal, de 42 años, llevaba un radio, el cual pudo ocasionar la precipitación del rayo y la fuerte descarga eléctrica que terminó quitándole la vida.

“Según las versiones de uno de los agricultores que estaban con él, se estaban escampando debajo de un plástico porque en el lugar no hay árboles cerca y la casa de refugio estaba bastante lejos. De acuerdo con el relato, la víctima estaba sentada en un balde y tenía colgado el radio en el que estaban escuchando música”, apuntó Yil.

Las recomendaciones que entregamos es que cuando llueva se busque un lugar seguro donde se puedan escampar y resguardar; si no hay posibilidades de eso, tratar de no tener nada electrónico al lado.

La comandante de bomberos envió algunas sugerencias para los trabajadores de la zona que se ven expuestos a campo abierto: “Ante la situación, las recomendaciones que entregamos es que cuando llueva se busque un lugar seguro donde se puedan escampar y resguardar; si no hay posibilidades de eso, tratar de no tener nada electrónico al lado y así evitar que se presenten este tipo de situaciones”.

Las fuertes lluvias en el departamento no han cesado. El pasado domingo, en el marco de la fecha 19 de la Liga Betplay, tuvo que ser retrasado el compromiso entre Once Caldas e Independiente Medellín a raíz de una fuerte tormenta eléctrica que azotó el estadio Palogrande Manizales. En ese momento se disputaba la última jornada de la fase del ‘todos contra todos’, y por ello, la Dimayor programó todos los encuentros para que iniciaran a las 3:30 p.m, no obstante, el citado partido fue programado para las 4:30 p.m

En varios municipios del departamento se han venido presentando tormentas eléctricas, deslizamientos y precipitaciones. Desde hace varias semanas la Gobernación de Caldas, a través de la Jefatura de Gestión del Riesgo, anunció que se encuentra con maquinaria amarilla en los puntos más críticos para atender la remoción de escombros en algunas vías principales, así como mantenimientos periódicos.

Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), en declaraciones recogidas por Semana, la temporada de lluvias en el país se puede llegar a extender hasta finales de mayo hasta que las alteraciones oceánicas y atmosféricas en la región del Pacífico Tropical se normalicen.

SEGUIR LEYENDO: