Claudia López, alcaldesa de Bogotá cuenta porque no se ha vacunado

En la imagen, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. EFE/Carlos Ortega/Archivo

Claudia López, señaló que aun no se ha puesto la vacuna contra el Covid-19 porque no quiere quitarle la vacuna a una persona que la necesite más como un profesional de la salud o una persona que tenga mayor riesgo de contagio y muerte, así lo manifestó en entrevista con Blu Radio. Pues la mandataria tiene 51 años y no padece de ninguna comorbilidad como obesidad, hipertensión diabetes o enfermedades cardiovasculares, es decir aparentemente no es un paciente en riesgo.

Sin embargo, en medio de la entrevista Néstor Morales le preguntó por sus antecedente de cáncer y si estos no son suficiente para que ella recibiera la vacuna en la primera etapa, a lo que ella respondió que no esta muy segura si esto la pone como paciente de riesgo.

En octubre de 2013, López recibió un diagnóstico de cáncer de seno en etapa temprana. Se sometió a una operación para evitar que su enfermedad se agravara y pusiera en riesgo su vida. Esta fue una época muy difícil para ella, pues también existía otro riesgo contra ella ya que en ese momento la Unidad de Protección le advirtió que su vida corría peligro por sus señalamientos contra ‘Kiko’ Gómez.

Razón por la que incluso, como los comentó el portal de las 2Orillas los médicos que trataron su cáncer fueron los que le pidieron alcaldesa que, para evitar deterioros a su salud, se tomara unas vacaciones. Por lo que el 1 de enero viajo junto a su esposa Angélica Lozano a Costa Rica.

“Me corchas; no sé si por ese antecedente de cáncer… Yo creo que es para cáncer activo, gracias a Dios ya superé el cáncer”, respondió la alcaldesa de Bogotá, que reconoció que por su trabajo tiene alto riesgo de contagiarse.

De acuerdo con American Society of Clinical Oncology tanto los los pacientes con cáncer y como los sobrevivientes de cáncer tienen un mayor riesgo de complicaciones de salud por el covid. Dado que este grupo de personas, a menudo, está inmunocomprometido.

En la entrevista, Claudia López aseguró que lo único que la motiva a vacunarse sin turno es demostrar que la vacuna de AstraZeneca es segura, pues señaló que existen muchos casos de personas que la ha rechazado, luego de que se confirmara que en algunos casos ha nivel internacional ha provocado trombos, sin embargo, este riesgo es menor de lo que las personas creen.

“A pesar de nuestro riesgo que es alto, sin duda, no estamos priorizados en el plan de vacunación y yo no tengo problema en esperar. Lo único es que yo sí estaría tentada a decir: ‘Vacunémonos todos con AstraZeneca”, porque no puede ser que nos estén rechazando esas vacunas”, puntualizó.

En la entrevista, también, se refirió a que es doloroso que justo en este momento, en el que la ciudad alcanza el 86% de ocupación de camas UCI, se acaben las vacunas contra el covid y señaló que la única solución fue reagendar las citas para después del 28 de abril.

“Nos tocó reagendar, para después del 28 de abril, para todos los que necesitan segunda dosis de Sinovac. Es doloroso que, justo cuando estamos en el peor momento de la pandemia, se acaben las vacunas”, dijo la López.





