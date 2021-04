Daniela Ospina confiesa qué tan buena es su relación con James Rodríguez

La mayor parte del contenido de Daniela Ospina, influenciadora y empresaria, gira en torno a Salomé, su hija con el futbolista James Rodríguez. Foto: Instagram

No requirió ni un segundo para responder; la modelo Daniela Ospina confesó a través de su cuenta de Instagram qué tan buena es su relación con su exesposo y padre de su hija, Salomé, el ‘diez’ de la selección Colombia: James Rodríguez.

Bajo la modalidad de ‘Preguntas y Respuestas’ de la red social Instagram, la hermana de David Ospina respondió dudas junto a su hija Salomé para revelar detalles de su vida privada.

Entre las primeras preguntas de los seguidores de la empresaria, modelo y atleta Daniela Ospina, resaltó una sobre cómo va la relación con James Rodríguez, de quien se separó en 2017 después de seis años y medio de matrimonio y una hija en común, Salomé. De acuerdo con la misma Daniela, ambos mantienen una cordial relación por el bien de su pequeña.

La joven modelo no titubeó ni lo pensó, en escasos segundos confesó que sí la iba bien con el jugador de la selección Colombia. De hecho, para dejarlo más en claro, grabó un corto video en el que ella y Salomé mueven la cabeza al tiempo, reafirmando su respuesta.

Aunque empresaria no entregó más detalles frente a esta pregunta, para nadie es un secreto que, desde que la pareja anunció su divorcio, ella y su ex afirmaron que todo acabó en buenos términos e iban a llevarse bien por su hija, ya que el bienestar de ella siempre será su prioridad. Asimismo, en varias ocasiones James ha revelado en entrevistas mantiene una “buena relación” con Daniela Ospina e indicó, en una conversación con Daniel Habif, que ella era “espectacular, superquerida, superbuena gente”.

En las últimas semanas, la modelo también había activado la sección de preguntas de la red social, para compartir detalles de su vida privada como madre. En esa ocasión, un seguidor le preguntó sobre qué virtudes veía en Salomé, a lo que la exesposa de James Rodríguez, quien recientemente le dio la bienvenida a su hijo Samuel, respondió orgullosa: “Respetuosa, amorosa, noble, disciplinada y muy, muy chistosa”, según publicó en su Instagram.

No obstante, también reveló que Salomé le “echa las quejas” a James Rodríguez de la manera en la que ella la regaña, lo que propició a que un usuario de Instagram le preguntara a la modelo si había, en algún momento, regañado fuertemente a la menor.

“Obvio, es más, ¡ella tiene unos cuántos grabados por ahí para mandarle al papá de cómo la estoy regañando! Y a mí me da un miedo... Jajaja, es broma. Pero voy a buscar uno para subirlo”, expresó, entre emoticones de risa, la dueña de la marca deportiva Danfive.

En las últimas horas, Daniela Ospina compartió una reveladora foto en sus historias de Instagram. Se trata de una selfie en la que se le ve luciendo un bikini azul con puntos blancos, con el que no solo descrestó a más de uno con su figura, sino que también demostró que no teme enseñar sus imperfecciones, pues en la imagen se resaltan las estrías que tiene en sus senos, una situación completamente normal y natural en las mujeres.

Luego de publicar la fotografía, Ospina compartió un inspirador mensaje respondiendo a las personas que la apoyan al mostrarse tal cual es:

“Leyendo todos sus mensajes, de verdad amo las redes sociales, pero detrás de ellas solo hay seres humanos como tú que estás leyendo… Sí, qué bueno los filtros, me encanta usarlos, pero orgullosamente soy mujer, mamá, hija con estrías, sí, ¡muchas! Celulitis y todo eso que me hace humana. (...) No te avergüences. Mujeres, hombres, gracias por cada mensaje que me dejan. Amo leerlos y sobre todo esos que me dicen ‘ya no me da pena mostrar mis estrías’… #TanHumanaComoTú”.

