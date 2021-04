Fue absuelto de los cargos de abuso sexual con una menor porque la víctima habría mentido sobre su edad

Manifestación en la Plaza de Bolívar del Día Internacional para la Prevención del Abuso Sexual Infantil y el Día Universal del Niño (Camila Díaz - Colprensa)

Un hombre, quien había sido condenado por utilizar los medios mensajería para contactar a menores de edad y sostener relaciones sexuales, fue absuelto luego de una revisión de su caso por parte de la Corte Suprema de Justicia que determinó que no había incurrido en los delitos imputados.

El diario El Espectador reveló el caso, en el que un adulto de 20 años de edad contactó a una menor de 12 años y la indujo a sostener relaciones sexuales. Durante el tiempo que duraron compartiendo mensajes, ella aseguró que tenía 14 años.

Después, según cuenta el medio, los mensajes se tornaron de amplio contenido sexual, con imágenes de él y enlaces pornográficos, que pretendían incitar a la menor a sostener relaciones hasta que finalmente el caso de abuso ocurrió en la casa de ella.

Tras los hechos y la denuncia, el joven fue imputado por acceso carnal abusivo en menor de 14 años de edad, con el agravante que se presenta con quien utilice o facilite medios de comunicación para ofrecer actividades sexuales con menor de 18 años.

En medio del alegato judicial, la defensa del imputado sostuvo que el hombre cayó un error porque la menor le había asegurado que tenía 14 años y no 12, como era su edad real. Debido a esa situación, que fue sustentada con los chats y la información registrada en la red social que requiere ser mayor de 18 años, el hombre fue absuelto de acceso carnal abusivo.

Aun, según el diario El Espectador, cuando la menor le pidió al adulto que se detuviera en el momento en que sucedieron los hechos.

El sujeto fue absuelto por el Juzgado Penal del Circuito, pero la defensa de la menor apeló y el caso llegó luego al Tribunal Superior de Bogotá que lo condenó a 10 años de prisión, no por el abuso cometido a la menor, sino por utilizar los medios de comunicación para acceder a pretensiones sexuales con menores.

Sin embargo, el caso terminó en la Corte Suprema de Justicia que confirmó la primera absolución en última instancia, después de ocho años de alegatos, debido a que usar los medios de comunicación solo es un delito cuando se realiza explotación sexual de la víctima.

Esa actividad está penalizada por el artículo 29-A del Código Penal, en el cual se establece: “El que utilice o facilite el correo tradicional, las redes globales de información, telefonía o cualquier medio de comunicación, para obtener, solicitar, ofrecer o facilitar contacto o actividad con fines sexuales con personas menores de 18 años de edad, incurrirá en pena de prisión de diez (10) a catorce (14) años y multa de sesenta y siete (67) a (750) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.

Además, en ese mismo artículo se establece que la pena señalada se puede aumentar hasta en un 50% si la conducta delictiva es cometida en contra de un menor de 14 años de edad.

Además, la Corte Constitucional en la sentencia C-876/11 definió que los menores de 14 años son protegidos especialmente porque una persona de esa edad “aún no ha llegado a la plenitud de su desarrollo corporal y, especialmente, por tratarse de seres humanos que no han desplegado su madurez volitiva y sexual, prestándose para el aprovechamiento de personas que los aventajan en lo corporal e intelectual y precipitándolos precozmente a unas experiencias para los que no están adecuadamente preparados”.

No es la única ocasión que un acusado de abuso en menor de 14 años logra la absolución por presuntamente desconocer la edad de la víctima. En 2019 la Corte Suprema de Justicia determinó que en esos casos se configura un “error de tipo” que exime de condena.

Esa decisión se tomó, según reportó el diario El Tiempo en su momento, tras revisar el caso de un hombre de 30 años de edad que sostuvo relaciones sexuales con una menor a quien le restaban 16 días para cumplir 14 años.

En ese caso, la niña siempre sostuvo que las relaciones fueron voluntarias, mientras que la defensa aseguró que el imputado no supo la edad real de la menor hasta que fue denunciado por la hermana de la víctima.