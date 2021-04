“Ayuda a construir loco y, si no, vete a un circo y trabaja”: Andrea Valdiri le respondió a Nicolás Arrieta y a quienes la critican por sus concursos

Nicolás Arrieta, el conocido youtuber que ha estado envuelto en diferentes polemicas y es conocido por su particular forma de denuncia estafas y mentiras de los influenciadores colombianos hace dos semanas atrás volvió a acusar a Andrea Valdiri, de que supuestamente, no estaría entregando los premios que prometió en su último concurso.

En las historias de Instagram, Arrieta señaló que esta indignado por este tipo de situaciones y cuestiona que se siguen presentando por culpa de la negligencia de la gente.

“Esta millonaria diosa no quiere pagar los premios que regaló en un concurso… esto es muy triste, esto es demasiado triste que suceda en nuestro país, demasiado triste”, mencionó Nicolás.

Para comprobar que su denuncias es supuestamente cierta, mostró la captura de conversaciones con algunas posibles ganadores que aseguran estar tristeza y con rabia por no recibir noticias de los premios. Esta no sería la primera vez que Arrieta hace este tipo de acusaciones contra Andrea Valdiri.

Valdiri no se había pronunciado ante las acusaciones pues al parecer estaba teniendo algunos problemas de salud debido a su embarazo e incluso se había desaparecido por redes durante unos días. Lo que preocupo a sus seguidores.

Cuando volvió aparecer contó a sus fans que fue debido a algunos problemas de presión y el azúcar. Por lo que, le habrían requerido tomar descanso y visitar el médico, como lo evidenció con una foto en la que se le ve acostada en un camilla.

Influenciadora y bailarina barranquillera, Andrea Valdiri.

Sin embargo, la influenciadora indicó que regresaba recargada y confesó: “Les juro por ‘chuchito’ que me hacían falta, lo juro, lo que pasa es que yo estoy en los últimos meses, me dieron todos los achaques de una vieja reencauchada de 200 años, la presión, el azúcar”.

Luego, de regresar y aclarar su desaparición mediante sus historias en instagram decidió responder, a las acusaciones de que no entregaba los premios, y aunque no mencionó nombres el mensaje fue claro y directo.

Andrea Valdiri responde a Nicolás Arrieta

“Por ejemplo, no me gusta la gente que señala. Detrás de todas estas obras sociales hay muchas familias que tiene trabajo que sustentan sus hogares y esto lo hacemos con amor y con cariño. Hay empresas muy serias en juego en esto. Entonces no me gusta que estén hablando disparatadas o que se llenen la boca “pa’ joderla a ella””, afirmó en su video de un minuto.

Además, aseguró que para crear cuentas falsas y destruir una personas eso se logra rápidamente pero que construir es más complicado. Por lo que hace un invitación: “Ayuda a construir loco y sino vete a un circo y trabaja”.

En la grabación, también señaló que algunas personas no quedan conformes con los regalos y que en ese caso no puede hacer nada. Hasta puso ejemplos.

“Yo no quería un Samsung, yo quería un iPhone o no mira yo no quería la moto quería tal cosa” y agrega “Van pal cielo y van llorando. Tu recibes lo que tu mereces, no te puedes quedar toda la vida quejándote. Cuando alguien te regala algo recíbelo con todo el cariño”, anotó la barranquillera.





