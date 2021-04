Llane lanza ‘Presente y Futuro’ y confirma nuevo álbum con gira de conciertos en septiembre

Foto: @llane

Juan David Castaño Montoya, más conocido como Llane, es un cantante colombiano que este viernes 16 de abril lanzó su más reciente canción ‘Presente y Futuro’, en la que se une a Zion y Álvaro Díaz, dos grandes exponentes del género urbano en América Latina. “Presente y Futuro es la canción perfecta para dedicar a esa persona que ha estado contigo en todos los momentos”, señaló el artista colombiano sobre su nueva canción.

Efectivamente, las voces de Llane y los dos puertorriqueños invitan a quienes los escuchan a dejar los miedos en el pasado, vivir con optimismo el presente y tener motivación para el futuro. “Vivir el aquí y el ahora es el secreto de la felicidad; dejar de lamentarse por el pasado, así nos haya causado daño y no preocuparse por el futuro que aún no está escrito”, señaló el joven de 31 años oriundo de Sabaneta, Antioquia.

Con este sencillo Llane da un paso firme en su carrera como solista que empezó en febrero de 2019, ya que esta canción le da entrada a su primer álbum estudio, el cual, según confirmó a la W, estará listo antes del mes de septiembre de este año.

Por otro lado, el video oficial de ‘Presente y Futuro’ refleja, tanto en su producción como en el resultado final, la situación actual que ha encerrado y distanciado a las personas del mundo. El videoclip estuvo bajo la dirección de 36 Grados y dirigido por ‘Linero’, mientras las imágenes de Llane fueron grabadas en suelo colombiano, Zion y Álvaro Díaz estaban en Miami.

Además, Juan David Castaño sorprende en este videoclip sacando a relucir sus mejores pasos de baile. Este es el video oficial de ‘Presente y Futuro’, el cual ya acumula más de 340 mil reproducciones en Youtube:

La carrera musical de Llane inició en el año 2011 haciendo parte del grupo Piso 21, con quienes logró grandes éxitos como estar nominados en los Premios Grammy Latinos y aparecer en los listados de Billboard. Sin embargo, en febrero de 2019, Juan David anunció su retiro del grupo para iniciar su carrera como solista, la cual arrancaría con su nueva vida radicado en Miami, Estados Unidos.

Como solista empezó a lanzar sencillos como ‘Más de ti’ y ‘Amor Bailando’, mientras se preparaba para su primer álbum estudio como solista, trabajo que tenía planeado para el año pasado, pero que la pandemia por el coronavirus retrasó, a pesar de esto Llane asegura que las cosas le han salido muy bien.

“Me demoré un año para salir con mi música, apenas llevo un año y medio de carrera solista, me ha pasado demasiado, he lanzado canciones con Manuel Turizo, el bolero, ‘Más de ti’, he podido estar en programas de televisión y voy a grabar una serie en México, me han pasado muchas cosas buenas para ser un artista nuevo”, señaló en la W, dejando claro que su carrera artística no solo está creciendo en el ámbito musical.

El joven paisa agregó que, aunque la pandemia frenó en un principio la industria musical, no lo hizo con su proyecto, “desde que empezó la cuarentena yo no paré, de hecho, me propuse trabajar mucho más duro, hice un video en mi casa, que lo veo y no me lo creo”, dijo Llane haciendo referencia a ‘Como antes’, una de sus canciones mas reconocidas por demostrar que está interesado en explorar con otros géneros.

Llane reveló que ya recibió la vacuna contra el coronavirus y que espera pronto presentarse ante su público con su nuevo álbum, asegurando que planea que en el mes de septiembre ya pueda hacer conciertos con sus canciones. “La canción iba a ser el abrebocas del álbum, pero por cosas de la cuarentena tuve que hacer cambios y sacarla hasta ahora, y la palabra ‘presente’ tiene un significado muy grande para mí (...) es perfecta para ahora sí darle paso a mi álbum que sale este año”, señaló.

Explicó que en su álbum estudio estarán canciones como ‘Presente y Futuro’ y otros sencillos que ya conocen sus seguidores, pero que también vienen nuevas canciones y algunas colaboraciones con artistas a los que él admira mucho.

SEGUIR LEYENDO: