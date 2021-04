Así opera una banda de motociclistas que atemoriza el centro de Bogotá

Imágenes RCN Noticias

En zonas oscuras, a altas horas de la noche y con armas de fuego: así es el modus operandi de seis hombres que se movilizan en tres motos en Bogotá para robar a ciudadanos que vayan por la vía. El temor a ser víctimas de estos hombres ha llegado a tal punto que los habitantes del centro de Bogotá prefieren no salir después de las 10:00 p.m. como si de un toque de queda se tratara.

“Esta banda de moteros nos tiene en toque de queda. A las 10:00 de la noche sálvese quien pueda. No hay cómo escapar de estos seis hombres con pistolas y con tres motos”: denunció un vecino del barrio Panamericano ante Noticias RCN. Así lo reportó una cámara de seguridad del sector que logró captar el momento en que las tres motos abordan a una persona en la parte oscura de una calle. Es un acorralamiento sin salida.

En el video se evidencia como dos de los moteros se bajan para intimidar a la persona y despojarla de sus pertenencias, mientras las otras dos motos con cuatro hombres vigilan que no pasen carros o algo que los pueda delatar. “Si no lleva nada y no les da algo, un billete de 20 o un teléfono celular, de inmediato te pegan con la cacha del revólver o lo golpean en la cara, es humillante”, aseveró un vecino a RCN Noticias. Al cometer el crimen, se retiran todos de la calle sin ser vistos.

Ahora los vecinos han denunciado que todo se debe a la falta de alumbrado que hay en el barrio Panamericano, al centro de Bogotá. “Hay postes que llevan meses y meses sin un bombillo. El sector está siempre en la oscuridad, en la penumbra”, explicaron los ciudadanos ante el medio.

A pesar de que entre enero y marzo Bogotá presentó una caída en el hurto a personas en un 36,2 porciento, este lunes 12 de abril, fuentes de la Policía Nacional anunciaron que el general Jorge Luis Vargas, director de la institución, decidió ejecutar algunos cambios en cargos de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Por lo que según información del diario nacional El Tiempo, a la Policía de Bogotá llega como comandante el general Jorge Eliécer Camacho, quien actualmente es el comandante de la Región 6, que esta a cargo del Valle de Aburrá, Antioquia, Chocó y Córdoba.

El general Camacho es de Facatativá y ha obtenido al menos 71 condecoraciones. Se ha desempeñado también como comandante de Policía Aeroportuaria, comandante del Escuadrón Carabinero, comandante de la Compañía Antinarcóticos, jefe del Grupo Investigativo de Estupefacientes, jefe Seccional de Investigación Criminal, comandante del departamento de Policía Norte de Santander y comandante de la región de Policía Número Uno.

Según información oficial el General Camacho Jiménez dejó resultados muy positivos mientras trabajo a cargo de la Región 6, que entregó en el mes de diciembre de 2020. Por ejemplo, la capital antioqueña registro 360 homicidios, 224 menos que en 2019.

Entre las cifras, se destaca que entre 2016 y 2020, fueron capturados más de 4.900 integrantes de estructuras criminales, de ellos, 193 eran los máximos cabecillas.

Las estrategias de seguridad y convivencia diseñadas por el general Camacho, también impactaron de manera positiva la región metropolitana, en 2019 se registraron 868 homicidios en todo el Valle de Aburrá, mientas que en el 2020 se registraron 607, 261 casos menos.

Por su parte, el actual comandante de la Policía en Bogotá, el general Óscar Antonio Gómez Heredia, quien lleva 15 meses en el cargo, pasa a dirigir la llamada Región Bogotá, que comprende la Capital, la sabana y Soacha.

