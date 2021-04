De ‘showsero’ calificaron a Jorge Iván Ospina por mostrar paciente UCI en anuncio de medidas en Cali

Alcaldía Santiago de Cali

Este jueves el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, anunció que Cali finalmente se uniría a una cuarentena de tres días como ya lo habían decretado otras regiones como Bogotá, Santa Marta y Antioquia. Sin embargo, en la transmisión en vivo que protagonizó desde una UCI a través de las redes sociales de la Alcaldía hubo un detalle que molestó a muchos.

Ospina estaba en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Unidos por la Vida, transmitiendo el mensaje del cuidado y anunciando un toque de queda, pero justo en el espacio destinado para esto, se ve a una paciente conectada a un respirados y, además, en la puerta de su cubículo el nombre y teléfono de un familiar de la mujer, lo que muchos generó comentarios en redes sociales preguntando si había autorización para usar la imagen de la mujer.

“¿Y la paciente que está atrás autorizó su uso de imagen? Aberrante show del alcalde, como siempre”.

“Comprendo la complejidad de lo que estamos viviendo, porque además mi familia lo ha padecido, pero no comparto están transmisión con una paciente de cuidado atrás. Ni por respeto a ella, a su familia y a la gente”.

Justo a este comentario, el alcalde respondió defendiendo lo que hizo entender, se trató de una estrategia para incentivar el “cuidado”.

“Estamos en momentos en donde los mensajes deben ser claros y objetivos para que se asuma el cuidado y control”.

Los comentarios a la respuesta de Ospina señalaron que se trataba a la mujer como “animal de circo” y lo criticaron por “morboso” al mostrar la imagen explícita.

“No señor esto es un espectáculo re morboso, ese no es el lugar para “rueda de prensa” que prometió”.

“Recuerde, por si se le olvidó siendo médico, que los pacientes tienen derecho a la privacidad. El propagandismo político que usted maneja no entiende de límites ni conciencia”.

Por otro lado, de acuerdo con información divulgada por la alcaldía de Cali, se dio aviso de un presunto estafador que está ofreciendo puestos de trabajo en el sector público y le estaría pidiendo a los interesados por adelantado dos consignaciones bancarias, la primera por $10.000 pesos y posteriormente $50.000 para supuestamente, poder efectuar la contratación.

Esta irregularidad fue conocida por la Administración Distrital, que negó tener procesos de contratación de ese tipo, pues fueron denuncias de personas que ya fueron víctimas del estafador, las que indicaron que la captación fraudulenta se viene haciendo desde hace dos semanas en varios barrios del oriente de Cali, como Charco Azul y Marroquín.

El modus operandi de este hombre, quien se hace llamar Antonio Rosas, inicia con una reunión de sus víctimas a través de plataformas virtuales con el fin de darle credibilidad al proceso de contratación.

Según el diario El Espectador, se conoció la denuncia de una mujer que fue víctima de la estafa en el barrio Charco Azul, quien detalló a funcionarios de la Alcaldía, que el trabajo que ofrece el estafador consiste en repartir mercados a personas damnificadas y de bajos recursos. A ese testimonio se sumo el caso de otro ciudadano, quien aseguró que la plata que les piden, es supuestamente para comprar dotación, como camisetas, carné y una supuesta póliza.

“Él nos dijo la semana pasada que el contrato es por tres meses. Una muchacha nos hizo llenar un Formato Único Hoja de Vida (requerido para el proceso de contratación pública) y después él nos hizo una reunión por Zoom. Él dice llamarse Antonio Rosas, yo me conseguí la platica prestada y se la di, pero la verdad eso me pone como a pensar”, contó la mujer.

Ante el caso de estafa, el secretario, Rodrigo Salazar, aclaró que este la entidad actualmente nadie está autorizado para invitar a los ciudadanos a que den alguna contribución para vincularse laboralmente con la Administración.

“Eso nosotros no los aceptamos. No estamos vinculando a través de ningún mecanismo, que no sea el que establece la ley, que es un proceso de contratación mediante un proceso de selección objetiva”, manifestó el funcionario de la alcaldía de la capital vallecaucana.

