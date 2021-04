Noticia falsa sobre insulto de Jorge Alfredo Vargas al presidente Duque encendió las redes

Jorge Alfredo Vargas - Caracol Televisión

Este jueves el nombre del presentador de Noticias Caracol, Jorge Alfredo Vargas, ha sido tendencia en Twitter a causa de una noticia que, se presume desde ya, es falsa. De acuerdo a un portal de internet no acreditado, el comunicador habría dicho “ese Duque es un cerdo” dejando su micrófono abierto, sin embargo, dicho audio no registra en ninguna parte.

De acuerdo a la tendencia, solo ese portal maneja esa información y en él no cita ni su fuente ni de dónde proviene la frase que, al parecer, sería un invento. Según fuentes de Caracol Televisión que hablaron con Semana, se está adelantando una investigación frente al tema ya que, desde allá, lo califican como falso. El presentador es periodista principal de la emisión de medio día del canal y dirige ‘Voz Populi’ de Blu Radio.

De hecho lo que sí dijo Vargas hace poco estuvo dirigido a Margarita Rosa de Francisco cuando dijo que “hay tuiteros y tuiteras innombrables, no nos vamos a meter en ese rollo… Pero sonaban mejor en las telenovelas, dicen por ahí… Sonaban mejor en la actuación”. Pero después agregó que de Francisco está buscando otra cosa:

“favorecer a un sector político, insultando o agrediendo a otras personas en la parte religiosa. Esos niveles son muy aburridos, llegar a eso no vale la pena. No creo que se esté construyendo ni edificando nada. Flaco favor el que se le hace al país y a la sociedad desde la redes insultando a la gente por religión, por pensamiento político o por algo personal”, puntualizó.

Y es que la actriz y presentadora Margarita Rosa de Francisco se convirtió en tendencia en redes sociales tras responderle a una usuaria de Twitter, quien la acusaba a ella y al caricaturista ‘Matador’, de drogadictos y defensores de “valores blasfemos”, que no cree en su “dios inmundo”.

El hecho generó toda suerte de polémica, y hasta la respuesta del exprocurador general de la Nación y hoy embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos, OEA, Alejandro Ordóñez, quien en repetidas ocasiones ha salido a defender su fe católica.

Todo comenzó cuando, el pasado 13 de abril, una usuaria identificada como Consuelo Vélez en Twitter se refiriera tanto a la actriz como al caricaturista, señalando que “Matador y Margarita Rosa igualitos con la cabeza destrozada por la droga, sin valores blasfemos están poseídos por el demonio, por eso este mundo está como está. Aunque no crean hay un Dios que les cobrará factura”.

El trino, sin etiquetas, hizo su camino hasta el feed de la actriz y presentadora caleña, quien no dudó ni un segundo en responder: “Afortunadamente no creo en su dios inmundo”. Palabras que suscitaron todo tipo de comentarios de apoyo por parte de personalidades reconocidas en la red social, como el periodista Gonzalo Guillen quien comentó: “Te acompaño, Margarita Rosa de Francisco: me cago en ese mito de dios”. Y en el caso del senador Gustavo Bolívar escribió: “Obviamente se refiere a Uribe”.

También hubo respuestas negativas por parte usuarios no tan reconocidos, que no dudaron en recordarle “ese majestuoso matrimonio católico” que tuvo con el cantante Carlos Vives; y hasta sus tendencias políticas, que se han hecho más evidentes desde su salida del diario El Tiempo, en donde fue columnista: “¿Cuál es el dios inmundo al q se refiere? Respete la creencia de los demás si quiere q respeten su ideología! Con insultos y agravios no puede aspirar al Congreso. No es raro que los miembros de la ‘Colombia Humana’ actúen en esa forma. No sé si es producto del ‘bareto’ petrista”.

Lo último, a pesar de que Margarita Rosa ha sido insistente en el hecho de que no tiene intensiones de participar en política, cuestión que la llevó a protagonizar otro fuerte intercambio con la periodista Vicky Dávila a mediados de febrero pasado, luego de que esta asegurara que la presentadora se ve como vicepresidenta de Gustavo Petro. “Este titular equívoco es perfecto para atraer la atención del desprevenido”, respondió en ese momento.

