Alcaldía denuncia que un estafador estaría pidiendo dinero a cambio de dar empleo en la entidad

Alcaldía de Cali.

De acuerdo con información divulgada por la alcaldía de Cali, dio aviso de un presunto estafador que está ofreciendo puestos de trabajo en el sector público y le estaría pidiendo a los interesados por adelantado dos consignaciones bancarias, la primera por $10.000 pesos y posteriormente $50.000 para supuestamente, poder efectuar la contratación.

Esta irregularidad fue conocida por la Administración Distrital, que negó tener procesos de contratación de ese tipo, pues fueron denuncias de personas que ya fueron víctimas del estafador, las que indicaron que la captación fraudulenta se viene haciendo desde hace dos semanas en varios barrios del oriente de Cali, como Charco Azul y Marroquín.

El modus operandi de este hombre, quien se hace llamar Antonio Rosas, inicia con una reunión de sus víctimas a través de plataformas virtuales con el fin de darle credibilidad al proceso de contratación.

Según el diario El Espectador, se conoció la denuncia de una mujer que fue víctima de la estafa en el barrio Charco Azul, quien detalló a funcionarios de la Alcaldía, que el trabajo que ofrece el estafador consiste en repartir mercados a personas damnificadas y de bajos recursos. A ese testimonio se sumo el caso de otro ciudadano, quien aseguró que la plata que les piden, es supuestamente para comprar dotación, como camisetas, carné y una supuesta póliza.

“Él nos dijo la semana pasada que el contrato es por tres meses. Una muchacha nos hizo llenar un Formato Único Hoja de Vida (requerido para el proceso de contratación pública) y después él nos hizo una reunión por Zoom. Él dice llamarse Antonio Rosas, yo me conseguí la platica prestada y se la di, pero la verdad eso me pone como a pensar”, contó la mujer.

Ante el caso de estafa, el secretario, Rodrigo Salazar, aclaró que este la entidad actualmente nadie está autorizado para invitar a los ciudadanos a que den alguna contribución para vincularse laboralmente con la Administración.

“Eso nosotros no los aceptamos. No estamos vinculando a través de ningún mecanismo, que no sea el que establece la ley, que es un proceso de contratación mediante un proceso de selección objetiva”, manifestó el funcionario de la alcaldía de la capital vallecaucana.

Entre tanto, Salazar agregó que es importante que la ciudadanía conozca que el proceso de contratación pública está regulado por la normatividad colombiana en la Ley 80 de 1993. “En el caso de los contratos por prestación de servicios, estos son contratos que se adelantan en relación a la experiencia, experticia y formación de las personas, es decir que corresponden a un proceso de selección objetiva en el que se vincula a los ciudadanos con las calidades que requiere la administración para que desempeñen sus funciones”, explicó el secretario.

El pasado 12 de febrero, la alcaldía también hizo la alerta de estafas a través de pirámides, Jorge Iván Ospina, mandatario de la ciudad, advirtió que en el sur de la ciudad, se estarían organizando personas para crear estas empresas captadoras que en el año 2008 movieron dinero de manera ilegal y se presentaron muchos casos de estafas.

El alcalde de los caleños, denunció que, “en el 2008 la ciudad de Cali vivió este proceso que le llamaban las pirámides, el avión, que eran recursos que la gente colocaba con la intención de que posteriormente tener un gran ahorro y muchas personas fueron estafadas. Nuevamente, en el marco de esta crisis comenzamos a ver esbozos de este esfuerzo, y quiero decir que eso es un error, que nadie debe meter su plata en este tipo de apuestas, porque eso es perder su plata y no podemos volver a vivir un fenómeno tan complicado como este”,

Asimismo, Ospina definió este tipo de pirámides como “una colecta de dinero donde los primeros se quedan con el ahorro de las mayorías”.Por eso invita a alertar a la comunidad caleña a que “no caigan en este tipo de espacios. Eso es un error y una estafa. Fue lo que drenó los recursos y ahorros de muchas personas, hace más de una década. Esto no puede volver a pasar”, sentenció el mandatario.

SEGUIR LEYENDO