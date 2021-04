William Dau, alcalde de Cartagena, ya recibió la vacuna contra el covid-19

William Dau recibió la vacuna contra el covid-19

El Plan Nacional de Vacunación avanza en toda Colombia y entre los miles de inmunizados de este 13 de abril está el alcalde de Cartagena (Bolívar), William Dau Chamat. El mandatario recibió la primera dosis de la vacuna contra el covid-19 a manos de Ana María Jiménez, una enfermera con más de 16 años de experiencia en el sector salud.

“Nuestro alcalde, William Dau Chamat, se suma a las 64.187 personas vacunadas en Cartagena al día de hoy. Llegó el momento, respetando las fases y etapas establecidas por el Ministerio de Salud, a sus 68 años recibe la primera dosis de la vacuna contra la Covid-19. ¡Vacúnate!”, informó la Alcaldía de Cartagena a través de su cuenta de Twitter.

Desde hace varias semanas Colombia está en la etapa 2 de la fase 1 del Plan Nacional de Vacunación, periodo en el que se estableció vacunar a los miembros de la segunda y tercera línea de la salud y a quienes tengan entre 60 y 79 años. A su vez, se decidió subdividir esta etapa para inmunizar primero a quienes tengan más edad dentro del grupo, hasta hoy que el Ministerio de Salud (MinSalud) autorizó el agendamiento de vacunación para la población de 65 a 59 años en ciudades capitales.

“A partir de hoy podemos empezar la vacunación en ciudades capitales de mayores de 65 a 69 años, siempre con agendamiento. No queremos vacunación sin agendamiento”, señaló Fernando Ruiz, ministro de Salud, con la intención de evitar aglomeraciones.

Una vez la cartera realizó el anuncio, el mandatario cartagenero agendó su cita y se inmunizó de forma inmediata. Durante el proceso, Dau recordó la importancia de aplicarse la vacuna contra el coronavirus y pidió que quienes sean elegibles en esta etapa acepten su turno.

“Es la única alternativa para vencer la pandemia, me siento bien, no me dolió para nada, me tienen sentado, esperando algún tipo de reacción, pero estoy bien. Es importante que la gente sepa que esta vacuna es sana, no tiene ninguna complicación y a partir de hoy se bajó de 70 a 65 años, a partir de los 65 años puedes programar tu cita, venir y vacunarte”, sostuvo Dau Chamat.

Hasta las 3:00 P.M. de este martes, en Cartagena, se han aplicado de 64.187 dosis de vacunas contra el covid. Según funcionarios de la administración, estas se discriminan d ela siguiente forma:

“Un total de 40.075 vacunas de Sinovac, 20.292 vacunas de Pfizer , 3.820 vacunas de AstraZeneca. Cartagena ha recibido 89.740 discriminadas así: Sinovac (43.379), Pfizer (39.241) y AstraZeneca (7.120). Todas ya están distribuidas en los puntos de vacunación”, dijo Johana Bueno, directora del Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis), a la emisora La F.M.

Cabe mencionar que, con la desición de MinSalud de vacunar a la población de 65 a 59 años en ciudades capitales, al menos 1,1 millones de personas más podrían inmunizarse. Se dice que esto podría tomar hasta dos semanas.

De igual manera, resaltó que se ha avanzado en una cobertura por encima del 70 por ciento en adultos mayores de 80 años y más del 60 por ciento en adultos de más de 70 años. MinSalud explicó que la población de 60 a 65 años, que ocupa alrededor de dos millones de personas, podría iniciar en dos o tres semanas

