Video | Colombiana denunció que tiene covid-19, pero empleador le exigió asistir por falta de incapacidad

En medio de lágrimas y desesperación, una mujer que se identifica en redes sociales como Orli Gogower, expuso una preocupante situación que atraviesa en su trabajo, la cual no es ajena para muchos en el país.

En el video, que se hizo viral, la mujer explica que presenta síntomas de covid-19 como malestar general, tos y fiebre de 39 grados, pero aún no tiene los resultados que corroboren su contagio. A pesar de darle a conocer la situación a la empresa en la que trabaja, de la cual no mencionó el nombre, esta le pidió asistir a su puesto de trabajo y cumplir sus responsabilidades.

“Esta cara es porque seguramente tengo COVID-19 no me han llegado los resultados, pero es lo más probable porque tengo fiebre de 39°, me duele absolutamente todo, tengo tos y un montón de cosas más. Pero adivinen qué: ‘mañana me toca ir a trabajar’, ¿por qué?, porque no tengo incapacidad, porque no te dan una incapacidad cuando le hacen la prueba COVID”, relató Glogower, con lágrimas de frustración en el rostro.

La bogotana manifiesta que además, para poder conseguir la incapacidad para ausentarse en el trabajo y así evitar la propagación del virus, su eps le indicó que debía desplazarse a donde el medico de la entidad para que este corroborara y contemplara darle una excusa médica.

“Llamo a la EPS y me quieren hacer recorrer todo Bogotá para que me atienda un médico, para ver si me da incapacidad”, expresó indignada.

Sin embargo, ella considera que esta opción es riesgosa ya que de tener el virus, que es lo más probable, podría contagiar a las personas con las que tenga contacto.

“Con razón no se ha controlado este virus en este país porque es que la gente tiene que seguir yendo a trabajar… si alguien puede saber qué hacer que alguien me diga”, expresó evidentemente molesta.

El video se ha vuelto tendencia en todas las redes sociales. En TikTok, desde donde se hizo viral, tiene más de un millón de vistas, 184.000 ‘Me gusta’ y está comentado más de 5.000 veces por personas indignadas con el caso, que seguramente se repite, y otras que la atacan por sus fuertes declaraciones.

“ve y contagia a tu jefe para que sea serio”, “la culpa es de la empresa que tiene que ver Colombia, exponga a la empresa”, “me pasó exactamente aquí estoy con fiebre trabajando y con diagnóstico confirmado”, son algunos de los comentarios.

Video tomado de redes sociales

El drama de Glogower Abadi se dio un día después de que la alcaldesa Claudia López le hiciera una crítica a las empresas que obligaron ir a sus colaboradores durante la cuarentena obligatoria que empezó el viernes y terminó este lunes.

Durante la mañana del 12 de abril, usuarios reportaron en redes sociales largas filas y montoneras en diferentes estaciones de TransMilenio como Portal Américas y Banderas, pues a pesar de la cuarentena estricta, varias personas salieron a trabajar

Las complicaciones se registraron debido a que la operación del sistema de transporte de este lunes funcionó como si fuera de un domingo o lunes festivo, es decir, que no funcionaron las rutas que habitualmente circulan en un día entre semana.

Por su parte, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, arremetió contra algunos empresarios, que según ella, obligaron a los ciudadanos a trabajar en medio de la cuarentena general que rige en la ciudad para evitar el contagio del covid-19.

“Hoy se evidencia gran incumplimiento de la cuarentena por parte de empresas que obligan a ciudadanos a ir a trabajar, arriesgando su salud y la de toda la ciudad”, escribió la mandataria.

A través de su cuenta de Twitter, la funcionaria aseguró que TransMilenio “tuvo la misma flota que en cuarentenas anteriores pero el incumplimiento fue mucho mayor”

En una segunda publicación, la alcaldesa señaló que el tercer pico de contagios es una realidad y que es necesario evitar las aglomeraciones.

“La agresiva tercera ola de COVID19 es una realidad. Cada incumplimiento lo pagamos en mayores pérdidas de vida y empleos. Hoy seguimos en cuarentena”, recordó la alcaldesa.

El Ministerio de Salud y Protección Social reportó, este martes 13 de abril, 16.377 casos nuevos de covid-19 en Colombia. En las últimas 24 horas se procesaron 71.937 pruebas de las cuales 48.429 son PCR y 23.508 de antígenos.

El informe también señala que, 326 colombianos fallecieron a causa de la enfermedad en las últimas 24 horas. De esta manera, el país llega a un total de 66.482 muertes desde que el virus llegó al territorio nacional.

