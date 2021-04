Hacen cuentas: cuánto les falta a Junior, América de Cali y DIM para llegar a cuartos de la Liga BetPlay

A una fecha, tres equipos aún hacen cuentas para ingresar a cuartos de la Liga Betplay-Dimayor / (Rcn Radio).

Entre América, Deportivo Independiente Medellín y el Atlético Junior de Barranquilla, podría llegar el último clasificado a los cuartos de final de la liga.

Pese a que Junior alcanzó la cifra mágica de 29 puntos, su panorama no es tan claro dado que cumplió con su calendario y dependerá de otros resultados para afianzarse en la tabla o para aspirar a un mejor horizonte en el segundo semestre.

De otra parte, el actual campeón, América de Cali, en el borde de los ocho, no la tiene fácil en su último encuentro ante un clasificado Tolima, que probablemente le complique el caminado a los ‘Diablos Rojos’.

Mientras que el ‘Poderoso’, de gran campaña en la primera parte pero aflojando en el tramo final, tiene un encuentro ante el otrora protagonista Once Caldas.

De los tres, es el que no depende de resultados: solo debe ganar.

Estos son los escenarios que aguardan a los clubes a una fecha del final de la fase de grupos

Imagen de archivo: Junior comprometió su paso a los playoffs después de su empate con Rionegro Águilas en el Metropolitano de Barranquilla.

Junior: 29 puntos y con la expectativa puesta en la última jornada, tiene que esperar el desempeño del América de Cali, su rival directo en la clasificación a cuartos.

No pasará si: América derrota por tres goles, o más, a Deportes Tolima en el compromiso que se jugará en el estadio Pascual Guerrero de la capital del Valle del Cauca.

Un escenario más difícil para que Junior no clasifique lo vincula con el DIM. No pasará si: Deportivo Independiente Medellín en su visita a Once Caldas lo llegase a superar por cuatro o más goles.

Estos dos escenarios probables, sacarían al ‘Tiburón’ del baile.

Imagen de archivo: América de Cali ganó 0-2 a Alianza Petrolera. Foto Colprensa.

América de Cali: 26 puntos, pero con una campaña de altibajos que lo enfrentarán a Deportes Tolima en la fecha final.

No pasará sí: empata con la ‘Vinotinto’, que viene de sostener empates ante Atlético Bucaramanga, Deportivo Cali (por Sudamericana) y Millonarios F.C.

Atención: Tolima ganó un encuentro decisivo ante Atlético Nacional que lo puso en la senda de la clasificación. Aunque cerró con empate ante el Bucaramanga, la ‘Vinotinto’ no resignará a un empate o una derrota que pueda afectarlo en los sorteos para cuartos.

El equipo de Cruz Real cuenta con otra preocupación: si El ‘Poderoso’ llega a vencer al Once Caldas por goleada, frenará en seco al América.

Además, entraría Jaguares en la combinación, si el resultado de éste ante el Boyacá Chicó en Tunja suma cinco goles.

Para rematar: una derrota del América como local ante Tolima, solo le servirá si Medellín derrota a Once Caldas en Manizales y Jaguares pierde o empate contra Chicó.

Por lo que el actual campeón debe sí o sí cumplir la expectativa y ganar su encuentro.

Imagen de archivo: MEDELLIN - COLOMBIA, 04-02-2021: Agustin Vuletich del Medellín disputa el balón con Andres Llinas de Millonarios durante partido por la fecha 4 entre Deportivo Independiente Medellín y Millonarios F.C. como parte de la Liga BetPlay DIMAYOR 2021 jugado en el estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín. / Photo: VizzorImage / Donaldo Zuluaga /

Deportivo Independiente Medellín: Luego de la derrota ante Pereira y esperando la decisión de Dimayor de darle o no los puntos, el equipo del Bolillo dejó escapar otros tres puntos y empató ante Alianza Petrolera en la fecha 18.

DIM mantiene opciones tras la igualdad de América. En la última fecha, el conjunto de Bolillo se enfrentará a Once Caldas, un partido ganable en el papel, del que no dependen combinaciones como las de América o Junior.

Los que conservan sus cuentas: Jaguares, con 24 unidades le respira en la nuca a los ‘Diablos rojos’; cuenta con superar a Boyacá Chicó, equipo que lucha por no descender. donde decidirán su destino.

Deportivo Pasto: con 21 puntos y +1 en la diferencia de gol, se aferra a la clasificación teniendo en cuenta que tiene un partido aplazado como local contra el Atlético Bucaramanga, el cual se disputará el próximo 15 de abril. Para cerrar el campeonato los Volcánicos deberán visitar a Pereira.

Atlético Bucaramanga: aunque igualó ante Tolima y matemáticamente tiene chances, debe sí o sí ganar sus dos partidos ante Águilas Doradas y Pasto.