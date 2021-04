Gobernador de Santander afirma que la rumba de cumpleaños por la que es investigado por la Procuraduría fue, realmente, una eucaristía

Mauricio Aguilar, gobernador de Santander, es objeto de indagación por parte de la Procuraduría General de la Nación debido a su polémica celebración de cumpleaños. Foto: Colprensa

El diputado por el partido Alianza Verde, Ferley Sierra, denunció que en el edificio de la Gobernación de Santander se estaba llevando a cabo una fiesta por el cumpleaños del gobernador Mauricio Aguilar. El cabildante compartió un video en su cuenta de Facebook mientras recorría el evento.

Durante la grabación, que duró media hora, se recorrieron las instalaciones del palacio departamental evidenciando mariachis y aperitivos de cumpleaños. Al cuestionar al gobernador, quien apareció en el video, el mismo lo señaló por “irrespetar” y “enlodar” a la actual administración.

Este martes, se conoció que la Procuraduría General de la Nación abrió una indagación preliminar en contra del gobernador por presunta violación de las medidas de protección dispuestas por las autoridades de salud para prevenir la propagación del COVID-19.

“Es deber de todos los servidores acoger y cumplir las disposiciones que buscan proteger a la población de los efectos de la pandemia COVID-19 y, en el ejercicio de sus labores, ser ejemplo ante la comunidad del estricto acatamiento de las medidas sanitarias”, expresó la procuradora regional, Bibiana del Pilar Carvajal Téllez, frente al caso.

El comunicado del Ministerio Público afirma que se basó en las pruebas publicadas en redes por el diputado Verde y que, en el momento, se practican pruebas para verificar si se trata de una falta disciplinaria cometida por Aguilar.

El gobernador Aguilar salió a defenderse diciendo que no había sido una fiesta de cumpleaños y, por el contrario, se habría ofrecido un servicio religioso. “Primero, estamos esperando la notificación por parte de la Procuraduría. Segundo, lo que se realizó fue una eucaristía, como está institucionalizado de realizarla los primeros viernes hábiles de cada mes y que incluso habíamos iniciado desde el pasado 8 de marzo de acuerdo a una circular que habíamos establecido al interior de la Gobernación. No fue ningún tipo de fiesta”, explicó Aguilar a blu Radio.

Además, argumentó que fue realizada al aire libre para evitar contagios de coronavirus y aseguró que en ningún momento se incumplieron los protocolos de bioseguridad. “Al final ingresaron unos mariachis y eso es motivo de investigación. Era algo que realizaban los funcionarios: dar gracias a Dios por un año más de vida”, afirmó el gobernador, sobre los músicos que se ven en el video.

“El ponqué se lo iban a comer cada uno de los funcionarios en las oficinas. (...) Quiero dejar claro que no fue ningún tipo de rumba. Hay distanciamiento y todos usamos el tapabocas. Yo me estaba despidiendo de mis compañeros e iba a continuar con mis labores de mandatario”, continuó, quien además negó la presencia de alcohol y baile. Además, afirmó que no hubo contacto estrecho entre los cerca de 150 asistentes. Sin embargo, en las imágenes se ve la falta de tapabocas y varios grupos de personas aglomeradas.

Lo que pasó durante la grabación

“Gobernador, ¿Qué le podemos decir a la gente porque no se están respetando los protocolos de bioseguridad?” fue la pregunta que le hizo Sierra a Aguilar mientras este departía en el evento. “Aquí en lo que organizaron los funcionarios, se están respetando los protocolos de bioseguridad”, expresó el gobernador, sin embargo, Sierra lo cuestionó mostrando lo cerca que estaban los funcionarios y le preguntó que si para él eso era distanciamiento social.

“Precisamente se acercaron los funcionarios también a tomarse una foto. No veo cuál es su interés en irrespetar un gobierno que lo ha respetado a usted como diputado, al querer enlodar y empañar lo que ha hecho la administración. Yo si le pido, señor diputado, que sea un poco más respetuoso con los que lo eligieron y a quienes usted representa”, respondió Aguilar.

Tanto el gobernador como un acompañante siguieron insistiendo en que estaban ahí por unas fotos y que no veían el problema en su denuncia. En ese momento se acerca un policía y el diputado Sierra le pregunta cuántas multas se han impartido por irrespetar los protocolos, pero no obtiene respuesta.

Luego, el gobernador Aguilar le dice al diputado que debería trabajar y “hacer algo por este departamento”. Después de esta denuncia se empiezan a escuchar gritos de los funcionarios públicos que piden la salida de Sierra. “Fuera, fuera, fuera”, le gritaban.

