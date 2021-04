Comunidad científica cuestiona nombramiento de la viceministra de Ciencias, quien fue mano derecha de Alejandro Char

El pasado 6 de abril, el presidente Iván Duque nombró a la abogada Ana María Aljure como la nueva viceministra de Talento y Apropiación Social del Conocimiento en el Ministerio de Ciencias en reemplazo de la investigadora Sonia Monroy.

Aljure es abogada con especialización en derecho administrativo de la Universidad Libre y magíster en derecho administrativo de la Universidad Externado de Colombia, tiene 10 años de experiencia en el sector público en entidades de gobierno local y nacional, se destaca su paso por la Alcaldía de Barranquilla como secretaria de Gobierno es decir la mano derecha del entonces alcalde, Alejandro Char.

Según MinCiencias el papel de esta abogada será el de generar capacidades y estrategias para la formación de recurso humano de alto nivel, y consolidación de alianzas estratégicas entre universidad, empresa, estado y sociedad.

“La viceministra apoyará al Ministerio en el fortalecimiento institucional, generación de capacidades y apropiación social del conocimiento en las regiones, así como en la implementación de políticas para la formación de capital humano de alto nivel, y la coordinación de estrategias para la consolidación de alianzas estratégicas entre la universidad, empresa, Estado y sociedad, que favorezcan la cultura y la apropiación social del conocimiento en el país”, indicó la cartera.

El nombramiento de Aljure generó críticas por parte de algunos científicos del país. El doctor Enrique Forero, presidente de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, le dijo a Caracol Radio que, “es increíble que ningún científico colombiano pueda ocupar ese cargo. Al final, tenían razón los que advertían que cambiar Colciencias por un Ministerio era mala idea y que se convertiría en un lugar para repartir puestos. Es un desprecio total por la ciencia”.

Por su parte, la coordinadora de asuntos de investigación de la Universidad de los Andes, Martha Lucía Cepeda, expresó que ese tipo de cargos en otros países son ocupados por científicos o personas afines a la ciencia. “La posición parecida en Alemania (Staatssekretär:BMBF) a cargo de un PhD en Física. En Reino Unido (ISSI:BEIS) por una historiadora especializada en gobierno. En Brasil (SE:Pesquisa e Formação Científica) por un PhD en Biofísica...y Colombia? TENGA”, señaló la bióloga.

Se cuestiona si el nombramiento de Aljure corresponde a una intención política, pues sería la funcionaria más cercana de la familia Char dentro del Gobierno de Iván Duque y su perfil no es ni parecido al que tenía su antecesora, Sonia Monroy quien fue subdirectora de Colciencias y vicedecana de Investigación de Ingeniería de la Universidad Nacional, una experiencia dentro de la academia.

Por su parte, para Moisés Wasserman, profesor de la Universidad Nacional de Colombia e investigador bioquímico, se mostró molesto por no opinar acerca de la nueva viceministra a quien dice no conocer. “Algún periodista me preguntó mi opinión sobre la nueva viceministra de ciencia y dije que no podía opinar porque no la conozco. Le pareció evasiva mi respuesta, Parece que no es necesario conocer a alguien para criticarlo, es parte de la tendencia de pensamiento ‘prêt-à-porter’”, indicó.

Sobre su relación con la casa Char, la periodista Laura Ardila Arrieta señaló en Caracol Radio que Aljure, “era su secretaria general (Alejandro Char) y desde esa silla se convirtió en el cerebro de un polémico y complejo de contratación que establecieron los Char en Barranquilla. Ese sistema permite que circule gran cantidad de plata de cualquier origen en las obras públicas”.

