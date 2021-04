Esperanza Gómez contó su experiencia después de recibir la vacuna contra el covid-19

La actriz porno Esperanza Gómez. (Colprensa - Juan Páez).

Esperanza Gómez ya hace parte de los colombianos recibieron la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus. Desde Miami, la actriz de cine para adultos compartió el momento con un video en su perfil oficial de Instagram, donde varios de sus seguidores la felicitaron por haber podido acceder a la vacuna.

Gómez aclaró en su publicación que ella le tiene miedo a las agujas, pero sabe que es afortunada de ya haber recibido la primera dosis. Sin embargo, muchos usuarios dudaron de que la actriz hubiera sido vacunada, puesto que la enfermera tapó con su mano el proceso y, en la grabación, no se ve cuando la vacuna entra en el hombro de la colombiana.

A estas dudas ella respondió asegurando que, aunque no se vea en el video, ella está segura de que la vacunaron. “Se ve como empuja la cañada de la aguja, lo importante es que yo sé que me pusieron y lo vi”, dijo Gómez en los comentarios.

En dicha publicación, los más de cinco millones de seguidores la felicitaron y agradecieron que la mujer ya diera el primer paso para inmunizarse contra el coronavirus. “Te llega pasar algo a ti en estos tiempos y nos morimos todos”, “Menos mal la vacunaron esperancitaaa, no queremos que se nos vaya... se nos acaba la única esperanza bella que tenemos en este país”, fueron las reacciones de algunos.

Otros despistados la cuestionaron por no ser parte de los priorizados en Colombia, “no sabía que eras mayor de 80 años” comentaron algunos, pero la actriz recordó que ella vive en los Estados Unidos, razón por la que ya recibió la primera dosis. Esperanza, además, bromeó con los comentarios y dijo “yo trabajo en la industria eso me da el derecho de ponérmela antes de mi rango de edad”.

Sin embargo, horas más tarde la actriz porno hizo una nueva publicación en la que se encontraba en su cama y hablaba sobre la mala experiencia que estaba viviendo después de vacunarse. Gómez aseguró que estaba presentando unos efectos secundarios tras la aplicación de la vacuna, en el video se le ve recostada en su cama y parece que está temblando.

“Hola mis amores, aquí estoy yo unas cuantas horas después de recibir la vacuna con mis efectos secundarios, sí me dio. Empecé a sentir como nervios, esas cosquillitas que le empiezan a uno como en la pelvis y después le suben hasta el cuello”, empezó a relatar la colombiana.

Agregó que después de eso se acostó en su cama porque tenía escalofríos, “empecé como caja de dientes a tiritar, los dientes me sonaban, parecía un gato erizado, con todos los pelos de punta. Me duelen los pulmones al respirar, me están doliendo las manos y las piernas, esos son los efectos que a mí me dieron”.

Esperanza Gómez aclaró que a su pareja, quien también ya recibió la primera dosis, no le dio ningún efecto secundario, pero resaltó que la experiencia es diferente en cada persona. Además, envió un mensaje de calma a sus seguidores, “recuerden que no hay que tener miedo de los efectos secundarios, porque los médicos dicen que es normal”.

Sus seguidores reaccionaron enviándole los mejores deseos y, algunos, le comentaron que les había pasado lo mismo y que se le pasaría con algunas horas de reposo. “Todo va a estar bien. A mí la primer dosis a las 12 horas también medio fuerte. Me tire en la cama y dormí 10 horas de corrido”, le comentó un seguidor.

