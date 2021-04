Mauricio Cárdenas no cree que la reforma tributaria de Carrasquilla obtenga los $26 billones que espera recaudar

Foto: Ministerio de Hacienda

Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda durante el gobierno de Juan Manuel Santos, se perfila para ser el candidato presidencial del Partido Conservador. Durante su participación en el foro Davivienda Corredores, el economista de la Universidad de los Andes entregó su opinión sobre la reforma tributaria de Alberto Carrasquilla, actual jefe de la cartera que lideró en la administración pasada.

De acuerdo con Cárdenas, el ajuste fiscal es de imperativa necesidad. “No hacer la reforma ahora nos pone en una ruta muy peligrosa”, expresó el conservador durante su intervención. Además, afirmó que los cambios en la declaración de renta tendrán efecto en 2022 y serán percibidos por los colombianos en 2023.

Además, también está de acuerdo con los cambios en la carga impositiva del IVA y con que se impongan en 2022, dado que la reactivación económica estará más avanzada para ese entonces. “Lo que se decida hoy debe entrar en vigencia cuando la economía tome más altura”, afirmó el exfuncionario.

Sin embargo, el exministro recalcó que los 26 billones de pesos que Carrasquilla piensa recaudar con esta reforma tributaria no podrán ser posibles, ya que se trata de un monto “aspiracional” que no podrá ser concretado por los reveses que ha enfrentado la propuesta por fuera del Congreso.

“No se va a dar, no va a pasar los 26 billones de pesos. Es que ya lo sabemos. Si usted mira los comunicados de prensa de los sectores políticos, le están diciendo al Gobierno que no al impuesto de renta a personas naturales, que estas personas sí se deben incluir pero como declarantes, que ya no entran unos productos a los que se les iban a aplicar el IVA. Aún no llegamos al Congreso y el Gobierno ha tenido que echar para atrás muchas de las medidas. Son aspiracionales y en están en la cabeza de funcionarios del Gobierno”, aseveró Cárdenas, quien prevé una reforma moderada en la que quedarán tareas pendientes.

Sin embargo, no cree que la reforma sea un cambio sustancial de “día y noche” y consideró que el país ha ido avanzando conforme a que se implementan las reformas tributarias. “El Gobierno va a poder decir que hizo un esfuerzo y que con eso ayudará a reducir ese déficit”, concluyó.

El Congreso propone que las iglesias paguen impuestos

Mientras se deshoja la reforma tributaria en fases previas a su entrada al legislativo, la representante del Partido Verde Katherine Miranda propuso que las iglesias empiecen a pagar impuesto a la renta, y así no se afectara a la clase media.

“Desde la Alianza Verde nos opondremos tajantemente a la propuesta del Gobierno que pretende que las personas naturales con ingresos superiores a dos millones y medio de pesos, empiecen a pagar el impuesto de renta. Esto claramente demuestra un desconocimiento total frente a la realidad que viven millones de colombianos”, sostuvo la congresista por Bogotá a Semana.

Uno de los puntos más fuertes de tensión, es en el que la representante ha hecho énfasis, pues busca que de un millón y medio de personas que pagan impuesto de renta actualmente, se logré ampliar a dos millones y medio, lo que hace que la clase media sea afectada, diferente a las iglesias que hasta el momento no pagan impuestos. Por lo que la representante del partido sugiere que las entidades religiosas sean las que asuman los impuestos.

“Proponemos que las iglesias empiecen a pagar este impuesto de renta, que hoy no pagan, ya que eso nos implicaría un recaudo anual de 1,8 billones de pesos, sin necesidad de tocar a la clase media. Según cifras del Dane, el 41% de los jefes de hogar se sienten pobres, y el 56% piensan que su situación ha empeorado. Sí hay opciones para una reforma tributaria sin meterle la mano al bolsillo a la clase media”, anotó.

