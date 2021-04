Adultos mayores se quedaron sin vacuna contra el covid-19 por falta de insumos en Bogotá

Las quejas de los usuarios se recibieron durante la jornada de vacunación en el Movistar Arena de Bogotá. Foto: Colprensa-Sergio Acero.

Este jueves 8 de abril, por medio de redes sociales, diferentes usuarios denunciaron que adultos mayores que estaban próximos a recibir la dosis de la vacuna contra el covid-19, no podrán hacerlo por falta de insumos.

De acuerdo con RCN Radio, algunas personas recibieron un mensaje que aseguraba: “nos permitimos informarle que la cita programada de segunda dosis para vacunación covid queda reprogramada” y luego se les indica una nueva fecha para asistir al Movistar Arena.

Igualmente, otros adultos mayores han recibido la misma información pero en vez de reprogramarla les sale cancelada.

De acuerdo con el reporte de los usuarios en Twitter este mensaje se acompaña de un texto que afirma que “el Gobierno nacional notifica que el laboratorio Sinovac no entregó las vacunas previstas y en consecuencia los usuarios que estaban agendados no podrán recibir esta dosis. Esto no afectará su esquema de vacunación”.

La emisora nacional dio a conocer el caso de una mujer de 88 años que estaba agendada para recibir la vacuna este jueves. Su hijo Enrique Sánchez aseguró al medio que, “estábamos después de mucho trabajo dentro de la ambulancia y nos llegó una llamada de Colsanitas diciendo que quedaba cancelada la segunda vacuna, que no había dosis disponibles y que el Gobierno nacional no había podido mandar las vacunas que requerían”.

Frente a esto, la EPS Sanitas emitió un comunicado reconociendo que tuvo que agendar de nuevo citas para la vacunación por “razones ajenas a su voluntad”. Señalaron que retomarán la agenda de vacunación cuando se “realice la entrega de las dosis programadas”.

“Debido a razones ajenas a nuestra gestión y voluntad, parte de las citas programadas en nuestros puntos de vacunación se están reagendando. Una vez se realice la entrega de las dosis programadas, continuaremos avanzando en la inmunización de nuestros afiliados”, se lee en el comunicado.

Por otro lado, Blu Radio visitó las instalaciones del Movistar Arena, donde se presentaron estos imprevistos. En un video compartido en sus redes sociales se ve la indignación de los adultos mayores por la cancelación de las citas, aún cuando en la mañana recibieron mensajes confirmando su aplicación.

La molestia de algunos capitalinos fue porque a diferencia de los casos compartidos en redes sociales, muchos otros ni siquiera sabían que las dosis se habían acabado y que asistir a la cita establecida sería en vano.

Así va la vacunación en Bogotá

Aunque ninguna entidad ni mandatario se ha referido a lo que sucedió esta mañana con las vacunas contra el covid-19, Canal Capital reveló esta tarde las cifras de cómo va Bogotá hasta el momento con la aplicación de las dosis.

De acuerdo con la información, en las últimas horas fueron inmunizadas 23.699 personas en la capital del país. “La ciudad sigue liderando el ranking a nivel nacional de avance en vacunación”.

De las 3.743.980 dosis que han llegado al país, el 19,92 % ha sido asignado a la ciudad. La capital hasta el momento ha aplicado el 71,76 % de las dosis recibidas en adultos mayores de 60 años y personal médico.

De los biológicos aplicados, el 75,51 % corresponde a la primera dosis de las personas priorizadas y 22,49 % a la segunda dosis.

Para lograr la inmunidad de rebaño, de los 8.275.442 habitantes que tiene Bogotá, deben ser inmunizadas 5.792.810 personas, dando hasta el momento un avance del 7,56 % de la meta proyectada, reveló el medio distrital.

Algunas irregularidades en la vacunación

De la mano de la escasez de vacunas, llegan los últimos datos revelados por la Contraloría General, la cual por medio de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI), siguen en tiempo real los resultados del Plan Nacional de Vacunación, e investigan las irregularidades.

Según reveló El Tiempo, 600 colombianos, entre los 26 y 44 años, ya fueron vacunados contra el covid 19, a pesar de no hacer parte del segundo grupo de priorizados. También se encontró que 189 personas, de entre 18 y 25 años, se saltaron la fila de vacunación y ya cuentan con la dosis según consta en la base de datos conocida como Paiweb.

