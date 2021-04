Partidos neutrales y allegados al Gobierno en el Congreso se rebelan contra la reforma tributaria de Iván Duque

Los partidos más tradicionales del legislativo, que para algunos el gobierno de turno hizo lugar dentro de su gabinete, se encuentran tajantemente en contra del ajuste fiscal propuesto para financiar la pandemia. Fotos: Colprensa

La reforma tributaria propuesta por el presidente Iván Duque y diseñada por el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, se ha gestado entre fuerte resistencia proveniente de todos los sectores de la población. Parece, por el panorama del Centro Democrático, que el único frente defensor del ajuste fiscal es el Gobierno, porque el partido al que el mandatario pertenece ha posicionado varias de las voces más criticas frente a la propuesta.

De los primeros en oponerse a esta reforma fue uno de los líderes de ese partido, Rafael Nieto Loaiza y quien espera ser candidato a la presidencia por esa colectividad en 2022. Loaiza lanzó una fuerte crítica al presidente Duque por esta iniciativa. En su cuenta de Twitter, publicó un video del mandatario cuando era candidato en 2018, en el que se le oye hablando de disminuir impuestos en el país y escribió: “estoy de acuerdo con Iván Duque, el candidato”.

Estoy de acuerdo con Iván Duque, el candidato pic.twitter.com/irRYSro7uQ — Rafael Nieto Loaiza (@RafaNietoLoaiza) April 5, 2021

En el video Duque dice que, “no hay espacio para subir más los impuestos en Colombia, son altos, son asfixiantes, son complejos y no están ayudando a la formalización. Entonces, ¿se pueden bajar impuestos? La respuesta es sí”.

La polémica senadora María Fernanda Cabal fue por la misma línea de sus copartidarios de reducir el tamaño del Estado. Cabal insiste en que se deben evitar más impuestos que le “sacan más plata del bolsillo de las familias colombianas”, según recogió El Espectador.

Sin embargo, ningún otro copartidario se ha empeñado en criticar la reforma como Gabriel Santos, representante del Centro Democrático, y debido a su postura, muchos uribistas lo han criticado por supuestamente alejarse de las líneas de partido. Su última crítica, publicada el 5 de abril antes de que se anunciara el retiro del IVA a el chocolate, café, sal y azúcar; tilda de “infame” la propuesta del Gobierno.

“El mensaje es claro: el gobierno prefiere poner a los colombianos más pobres a pagar más caro el café y el chocolate que acabar con la burocracia injustificada de sus altas consejerías. El esfuerzo en ahorro: no aumentar el Estado más de la inflación. Cero recorte. Infame”.

El mensaje es claro: el gobierno prefiere poner a los colombianos más pobres a pagar más caro el café y el chocolate que acabar con la burocracia injustificada de sus altas consejerías. El esfuerzo en ahorro: no aumentar el estado más de la inflación. Cero recorte. Infame. — Gabriel Santos G. (@GabrielSantosCD) April 5, 2021

El caso tampoco es ajeno a los partidos dentro del Congreso que tienen mayor afinidad con Duque y sus ministros. Cambio Radical, Partido Liberal y el Partido de la U, tres fuerzas importantes en el legislativo, no son ajenos a beneficios del Gobierno.

El actual ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, se desempeñó como senador del Partido de la U y se consideró en el momento el acercamiento de la colectividad al presidente en el legislativo. Sin embargo, presidenta de la colectividad y precandidata presidencial, Dilian Francisca Toro, anunció que la directriz del partido será rechazar la propuesta del ajuste fiscal.

Desde el @partidodelaucol no apoyamos las propuestas de la #ReformaTributaria sobre gravar productos de la canasta familiar, porque afecta a los sectores más vulnerables del país. Además, no se debe cobrar impuesto a la renta de personas naturales ni afectar a los pensionados pic.twitter.com/f2OkdyNRQf — Dilian Francisca T. (@DilianFrancisca) April 6, 2021

Por medio de un video publicado en su cuenta oficial de Twitter, la virtual candidata a la presidencia y su bancada se negó rotundamente a la medida de gravar la canasta familiar. “No votaremos nada que tenga que ver al impuesto a la canasta familiar. Nos queda un sin sabor porque se quiere grabar productos como el chocolate, el café, la sal, la harina de maíz y el azúcar, los cuales son consumidos a diario por familias colombianas, lo cual afectaría a población vulnerable en el país”, expresó en la tarde del pasado martes. Además, el partido tampoco considera justo que se cobre impuesto a las rentas de personas naturales y que se graven las pensiones de los adultos mayores.

Por su parte, el partido Cambio Radical, liderado por Germán Vargas Lleras, cuenta con varios puestos estratégicos dentro del Gobierno, entre ellos, el importante Ministerio de Salud, en cabeza de Fernando Ruiz. Sin embargo, tanto el líder como algunos congresistas se han manifestado con indignación frente a la reforma tributaria.

Uno de los mayores detractores y quien ya cantó su voto en contra es el representante a la Cámara José Daniel López, quien ha dicho que en el Ministerio de Hacienda “tienen huevo”.

Dice @MinHacienda que la sal, el azúcar, el café y el chocolate NO hacen parte de la canasta familiar... ¡Tienen 🥚🥚🥚!



Votaré NO a la #ReformaTributaria. ¡E invito a la bancada de @PCambioRadical a hacer lo mismo! — José Daniel López (@lopezjosedaniel) April 5, 2021

“Votaré no a la reforma tributaria e invito a la bancada del Cambio Radical a hacer lo msimo”, expresó en un trino.

Por su parte, el Partido Liberal se ha destacado por hacerle oposición a la reforma tributaria por medio de vallas publicitarias que rezan: “IVA a la canasta familiar: ¡Mamola!”.

Valla publicitaria del Partido Liberal. Foto: El Tiempo

Por su parte, la oposición la lidera el senador Luis Fernando Velasco, quien se destaca por sus opiniones opuestas al Gobierno. En su último trino al respecto, denuncia un supuesto distractor en la decisión de retirar el IVA a la canasta familiar.

“Con habilidad, el Gobierno en su Reforma Tributaria nos presenta un monstruo grande, esperando sacar un monstruo mediano, pero de todas maneras monstruo. Ahora debemos agradecerles que el café, chocolate, sal y azúcar no tengan IVA. No me crean tan pendejo”, indicó el liberal.

Con habilidad el gobierno en su Reforma Tributaria nos presenta un monstruo grande, esperando sacar un monstruo mediano... pero de todas maneras monstruo!!!

Ahora debemos agradecerles que el café, chocolate, sal y azúcar no tengan IVA... No me crean tan pendejo @NoticieroSenado — Luis Fernando Velasco Chaves 🚩 (@velascoluisf) April 7, 2021

Con o sin la medida que grava algunos alimentos básicos, la polémica por el impuesto a las pensiones y la falta de recortes dentro de la burocracia estatal sigue viva. Pasarla por el legislativo y mantenerla al pie de la letra será una tarea difícil para el Ministerio de Hacienda.

