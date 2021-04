Acalorado debate, en vivo, entre María Fernanda Cabal y María José Pizarro por reforma de la Policía

Congresistas María Fernanda Cabal y María José Pizarro. Archivo particular.

La regulación de la Policía y uno de sus componentes más controversiales, el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), ha sido centro del debate desde hace varios años en Colombia. Frente al tema, las congresistas María Fernanda Cabal y María José Pizarro expresaron sus opiniones sobre el tema y protagonizaron un ‘rifirrafe’ en diálogo con Noticias Caracol, en la mañana de este miércoles.

La representante Pizarro, que hace parte de la Lista de la Decencia, dio algunas cifras que evidencian los varios casos de abuso policial que se han presentado desde hace varios años en el país. A Cabal, del Centro Democrático, no le gustó lo dicho por la congresista y le refutó.

“Estamos hablando de 289 personas asesinadas entre 2017 y 2019, 39. 630 personas lesionadas, 241 hechos de violencia sexual cometidos presuntamente por miembros de la Policía y las fuerzas militares”, expresó María José Pizarro, mientras solicitaba una reforma estructural de la Policía y el Esmad.

A woman with a patch on her eye that reads "No more ESMAD" is seen during a demonstration in honour of Dilan Cruz, a teenage demonstrator who died after being injured by a tear gas canister during an initial strike, in Bogota, Colombia December 23, 2019. REUTERS/Luisa Gonzalez

Cabal le respondió diciendo que no podían solicitar un cambio del Esmad, si eran los manifestantes quienes agredían a los policías y aseguró que era la colectividad de la que hace parte Pizarro, la que promueve el “desorden”.

“-Los manifestantes son- los que tienen bombas molotov que le tiran a la policía a los demás ciudadanos. ¿Pobrecitos?, no. Acá hay un desequilibrio de derechos, que es lo que le encanta a la izquierda. A la izquierda le encanta proteger el desorden diciendo que es defensa de derechos humanos”, expresó la senadora uribista.

Pizarro le salió al paso y dijo que las cifras que da son oficiales y por eso consideró que “en ningún momento busca deslegitimar las actuaciones de la Policía, sino reglamentarles, junto con el ESMAD en el marco de las manifestaciones públicas”.

En ese momento, Cabal la interrumpió diciéndole que “más reglamento no puede tener la fuerza pública”. A lo que Pizarro le respondió que “la senadora tiene la mala costumbre de interrumpirme”. Sin embargo, Cabal siguió hablando y le dijo a Juan Diego Alvira, que moderaba el debate: “enséñenle -a los manifestantes- que no pueden quemar lo de los demás, no pueden salir a empalar policías vivos y quemar CAIS. Empecemos enseñarle a los vándalos a comportarse como seres civilizados”, expresó la parlamentaria del Centro Democrático.

En esta imagen, tomada el 21 de noviembre de 2019, agentes de policía detienen a un manifestante antigubernamental durante una protesta en Bogotá, Colombia. Los principales sindicatos y grupos de estudiantes del país convocaron la movilización para protestar por las políticas económicas del gobierno del presidente, Iván Duque, además de por una larga lista de reclamos. (AP Foto/Iván Valencia)

Pizarro pidió respeto en el uso de la palabra y aseguró: “Buscamos prohibir el uso de proyectiles de energía cinética, de calibre 12, el lanzamiento de objetos contra manifestantes y el peso de la fuerza letal”, dijo, mientras recordó los hechos de violencia en los que fallecieron varios jóvenes en Soacha.

“Es importantísimo recordar que el 9 de abril se cumplen 7 meses donde 15 jóvenes en Soacha fueron asesinados todos por impactos de fuego en contra de los manifestantes. Estas actuaciones están fuera del marco legal”. mencionó.

A María Fernanda Cabal no le gustó para nada lo dicho por Pizarro y le respondió, con una caterva de defensas a la Policía diciendo: “Se le olvida a Pizarro que hubo más de 70 CAIS quemados y policías heridos. Tenemos un policía que perdió un testículo por un proyectil. Decir que las armas venían de los policías es una falsedad porque ahí aprovecharon los sicarios para salir. Aquí esta la mano del ELN metida. Esto no es ninguna protesta social ni derecho a la protesta”, sentenció en Noticias Caracol.

A lo que Pizarro le respondió la muerte de Javier Ordoñez, quien falleció luego de un presunto ataque de unos uniformados. María Fernanda le respondió de nuevo diciéndole:

“Me dicen a mi que necesitamos nuevos protocolos, ¿qué es lo que le pasa a la gente, por qué tenemos derecho a la barbarie?, La autoridad es una es constitucional y tenemos que respetarla”, expresó Cabal, a lo que Pizarro le respondió, dando finalidad al debate:

“Necesitamos garantías para todos y todas, para la Policía y la ciudadanía. Construir una Policía publica para la paz, y una sociedad para la paz y nosotros tenemos que desactivar las conductas violentas que existan en toda la sociedad. Que la policía recupere la confianza de los ciudadanos”, mencionó María Pizarro en Noticias Caracol.