Carlos Antonio Lozada habla sobre su relación con Piedad Córdoba, Álvaro Gómez Hurtado y otros crímenes de las Farc-EP ante la JEP

Carlos Antonio Lozada ante la JEP

Este martes se está llevando a cabo ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) la segunda audiencia por el asesinato del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado y otras cinco personas, hechos que se atribuyeron las Farc en noviembre pasado. En esta ocasión es escuchado por segunda vez Julian Galló, conocido como Carlos Antonio Lozada, actual senador del partido ‘Comunes’ y quien asumió su responsabilidad del asesinato de Gómez.

En esta ocasión el senador y antiguo comandante de la Red Urbana Antonio Nariño (Ruan), se refirió de nuevo a estos seis asesinatos especificando que conocía más sobre lo sucedido con el dirigente conservador que sobre casos como el de José Fedor Rey (quien fue víctima de un consejo de guerra) y el general Landazábal. El magistrado auxiliar Farid Benavides especificó que en el asesinato de Gómez Hurtado se manejan tres hipótesis y que la única que no tiene fundamentos probatorios hasta el momento es la de Lozada que afirma que ellos asesinaron al político.

Por su parte el ahora congresista reiteró que estos hechos se dieron porque Gómez era un objetivo militar por su postura ante las políticas e ideologías de las Farc-EP en ese momento y que estas decisiones de atentar contra individuos específicos se tomaban desde el secretariado de la organización, sea quien estuviese en ese momento (el magnicidio se dio en 1995).

En presencia del magistrado y respondiendo a la pregunta de la Procuraduría sobre quién debería responsabilizarse puntualmente por los hechos ocurridos contra el exconsejero presidencial para la paz, Jesús Antonio Bejarano, Lozada explicó que todos los crímenes cometidos por las Farc-EP, hayan o no sido responsabilidad directa del secretariado, lo asumirán ellos.

En el caso de Hernando Pizarro León-Gómez expresó que contrario a José Fedor Rey, no conoce que se le haya hecho juicio de guerra porque eso depende, afirma él, de las situación, que hubiese al menos 15 personas presentes y que se lo hiciera el frente al que pertenecía. Pero afirmó que sí la cometió la Ruan, exactamente un grupo de cuatro personas y que dio la orden. Las armas que usaron en varios de sus crímenes fueron proporcionadas por los frentes rurales y no del mercado negro por la posibilidad de ser rastreadas, según su testimonio.

Fernando Landazábal

Javier Paz, Danilo y Armando fueron los nombres que dio Gallo como los responsables directos de este asesinato. Como lo contó en la audiencia pasada, le hicieron un seguimiento al edificio donde trabajaba el general “y un día que salió con una persona, se confirmó finalmente luego de casi desistir. A partir de ahí se incrementan las observaciones y se determina, por un seguimiento, que vivía cerca, a cuatro o cinco cuadras y ahí se inicia la observación sobre la residencia, eso dura unas semanas porque el general no tenía rutina”, especificó.

Lozada confesó que participó en terreno alguna vez y que dio la orden directa de cometer el crimen. “La información está en el computador de ‘Jorge Briceño’, señaló varias veces Lozada sobre las confirmaciones de las operaciones que terminaban.

Por otro lado señaló que Javier Paz murió en Barranquilla por un cáncer; Danilo cayó en una emboscada de la Policía en vereda Santalucia entre municipios de Funza y Arbeláez, 2003 y el 17 julio de 1998 murió Armando en un operativo donde cayeron cinco militares en Bogotá, pero este se disipó del grupo en un intercambio de disparos con la Policía y la patrulla lo vio con el fusil por lo que lo abatieron.

Piedad Córdoba

Frente a Piedad Córdoba dijo que la conoció en La Habana y que su relación es muy lejana. “Conversé con ella en dos o tres ocasiones, de manera que no tengo una cercanía”, agregó que no tiene ningún rencor contra la exsenadora y que la ve como una persona dispuesta a trabajar por la paz y, como conoció el país, en su ayuda a traer a los secuestrados a la libertad de nuevo. Al inicio de la diligencia, Lozada dijo que no sabe lo que dijo la excongresista en su declaración ante el Tribunal de Paz en el que contrarió, según El Tiempo, su testimonio diciendo que quien mató a Gómez Hurtado sí está vivo. Lozada dice que todos ya murieron.

