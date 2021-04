Rodrigo Lara da como “un hecho” que Petro llegará a segunda vuelta y que ganará si se enfrenta al uribismo

Gustavo Petro, senador y líder de Colombia Humana. Foto: Colprensa.

El candidato presidencial de la Colombia Humana ha sido noticia últimamente por haberse contagiado de Covid-19, tras su viaje a Italia y por su popularidad para poder ganar las presidenciales 2022. Incluso, el 23 de marzo, la revista Semana publicó un estudio electoral que desarrolló junto al Centro Nacional de Consultoría con la auditoría de Yanhaas, sobre el panorama de los candidatos presidenciales que se enfrentarían en las elecciones del 2022 y él va punteando.

Gustavo Petro les sacó una gran ventaja a los demás candidatos en la pregunta de si hoy fueran las elecciones presidenciales por quién votaría, el senador Petro sacó una intención del voto del 23 %, le sigue Sergio Fajardo con el 12 % y Marta Lucía Ramírez con el 9 %.

Frente a los resultados el líder de la Colombia Humana, señaló que dicha encuesta refleja la situación política de Colombia actualmente.

“Estamos muy en punta y lejos de todos los demás. Pero hay que duplicarnos y ganar en primera vuelta”, escribió el político progresista, mientras adjuntó un artículo de Semana que refleja los resultados del estudio en mención.

Por supuesto, estos resultados han alertado a sus contrincantes y a los diferentes sectores políticos del país. En diálogo con el portal de Pulzo, el senador Rodrigo Lara aseguró que “es un hecho” que Gustavo Petro llegará a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 2022, sin embargo mencionó que sólo ganaría la segunda vuelta si llega con un contrincante de la bancada uribista.

“Petro necesita al Centro Democrático, es decir que necesita al uribismo en segunda vuelta, para ganar. Él sabe que este Gobierno perdió el corazón de los colombianos. […] Yo creo que Colombia necesita un camino liberal, de filosofía liberal con pleno respeto por la democracia y el Estado de derecho, pero reformista y socialdemócrata”, manifestó a ese medio.

Frente a los resultados que ponen a Gustavo Petro como ganador de las elecciones, Lara señaló que aún falta tiempo y que esto podría cambiar si el centro de origen liberal elige un candidato que podría derrotar al exalcalde de Bogotá.

En cuanto al uribismo, el parlamentario señaló que pese a las múltiples negativas de Tomás Uribe frente ha ser representante político en las elecciones 2022, el hijo mayor del expresidente Álvaro Uribe será el candidato con el que el Centro Democrático pretenda seguir en el poder en el 2022.

Ante este rumor, en el mes de febrero Tomás Uribe le dijo a Revista Semana: “No me suena, no me interesa. No se ha hablado del tema”.

Tomás Uribe ingresó al Centro Democrático en un movimiento percibido como una defensa del legado del expresidente, cuando este abandonó el escenario del Congreso y posteriormente fue portada de Semana, que lo presentó como el probable “candidato” de dicho movimiento político.

Sin embargo, y pese a que Lara no precisó la seguridad con la que afirmó quién sería el candidato del partido uribista, agregó que como está en el Senado sabe “muy bien lo que se está moviendo”. Además, agregó que “de los candidatos del Centro Democrático el único viable para ellos es Tomás, no lo digo de manera peyorativa porque Tomás es un tipo serio. No hay más”.





