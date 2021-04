“No quiero decir nada malo”: Pipe Bueno se une a los mensajes de apoyo hacia el Fredy Guarín

Fredy Guarín.

El pasado jueves 1 de abril, las redes sociales y los medios de comunicación se conmocionaron por un video en el que se ve al futbolista colombiano, Fredy Guarín, alterado, herido, y siendo escoltado por policías, luego de lo que se presume habría sido una pelea familiar. Sin muchos detalles al respecto, y a pesar de los múltiples comentarios que ha desatado la situación que rodea al jugador, amigos y allegados han salido a mostrarle su apoyo, incluyendo a personajes de la industria del entretenimiento colombiano. Pipe Bueno, cantante de música popular, fue el más reciente, y calificó a Guarín como uno de sus ‘buenos amigos’.

“No quiero decir nada malo. Lo conozco y de eso no se trata ahorita (...) Una persona que quiero mucho, un buen amigo”, dijo Pipe, en medio de una de sus dinámicas de preguntas y respuestas en Instagram. Seguido a ello, el músico envió un mensaje de apoyo a Fredy y a su familia, deseó “que puedan superar este episodio”.

Pipe Bueno habla de la situación de Fredy Guarín

El volante fue detenido luego de que, según información de medios de comunicación como El Tiempo y Pulzo, su propia familia llamara a la policía para atender la situación. De acuerdo con el Mayor General Jorge Luis Vargas Valencia, director General Policía Nacional, la institución recibió una llamada a la línea 123 por un caso de violencia intrafamiliar.

“Al llegar, los uniformados encontraron unas lesiones personales al interior de una vivienda donde estaba el hijo (Guarín) protagonizando una riña contra sus padres, quienes pidieron asistencia para que esta persona fuera conducida y así se hizo”, contó el Mayor General Jorge Luis Vargas Valencia, director General Policía Nacional, en un testimonio que recopila el portal del diario diario nacional.

Entre las reacciones que ha suscitado la compleja situación de Fredy, estuvo la de su expareja, y madre de su hijo, la presentadora, actriz y modelo, Sara Uribe. “Yo me quedo con esta imagen para siempre, porque eres el padre de mi hijo y seguirás siendo el ‘Guaro’ de la gente. Fuerza, campeón. Renacerás como el fénix. Ahí estuviste para darme apoyo y acá estamos. Para siempre panas”, escribió la paisa en sus redes sociales.

Aunque la pareja está separada desde hace un tiempo, todavía los une su vínculo como padres de Jacobo.

Fredy Guarín ya fue dado de alta, luego de haber pasado dos dos días internado en una clínica, según informó Noticias Caracol. Luego de su salida, el jugador tendría que pagar dos multas que, sumadas, ascenderían a un millón de pesos. La primera de las multas sería por la pelea al “incitar e incurrir en confrontaciones de corte violento” y la segunda, por agresión a la autoridad, todo establecido en el Código de Seguridad y Comportamiento Ciudadano.

Previo al partido de este sábado 3 de abril, Millonarios - Tolima, el equipo capitalino realizó un homenaje a los miembros ausentes, y Fredy Guarín salió a relucir. El capitán, David Macallister Silva manifestó, “es hoy, es hoy nuestra oportunidad. Por nuestras familias, por nosotros, por nuestra gente, por nuestros amigos y compañeros. Por Fredy, por Román, por los que no están acá. Vamos a clasificar para esperarlos, para que todos vayamos a las finales”.

Pauleth Pastrana, actual pareja de ‘Guaro’, tampoco fue ajena a la situación y, en medio de su mensaje en redes sociales. invitó a la empatía, y a no juzgar sin conocer las raíces de la compleja situación que vive Fredy, “No hables de lo que no viste, ni condenes lo que tú no has sentido. Cada uno sabe el dolor que carga, el peso que lleva, la dificultad que pasa y las luchas que enfrenta. Todos tenemos nuestra propia historia de vida, que no corresponde ser juzgada por quien no la vivió”.





Seguir leyendo: