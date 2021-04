Video: la profunda reflexión de Gregorio Pernía y su hija sobre ‘Epa Colombia’ y ‘La Segura’

Gregorio Pernía quien es ampliamente reconocido por su papel de Aurelio “Titi” Jaramillo en la serie Sin tetas no hay paraíso, protagonizó un video de reflexión que colgó en su cuenta de Instagram, en el que hace un barrido por las enseñanzas que puede dejar los influencers en la vida de miles de niños y jóvenes que a diario consumen ese contenido en las redes sociales.

La idea de grabar ese video hablando de ese tema en particular, dice que surgió porque en una clase de su hija le pidieron realizar un escrito sobre un influencer y ella escribió sobre Epa Colombia. Allí destacó los valores de su hija, al decir que “tiene criterio y ha tenido experiencias bonitas como estudiar en una escuela pública en Tolú. Ella sigue a ‘Epa Colombia’ y dice que es una mujer que merece una segunda oportunidad”.

La hija del actor expuso en su clase que la empresaria de queratinas, fue una “mujer que cometió un error en un momento e hizo un acto de vandalismo pero que se arrepintió, dijo que estaba mal sus acciones, buscó cómo concientizar y aceptó las consecuencias”.

Pero así mismo como habló sobre el caso de Epa Colombia y esa segunda oportunidad que tuvo para montar su empresa, Pernía expuso que hay otro tipo de influencers que no se destacan por superarse. “Me pongo a revisar y en estos días vi una ‘influencer’ que en un centro comercial dijo ¿usted no sabe quién soy yo? En Estados Unidos”, refiriéndose a la noticia de la youtuber ‘La Segura’ que aparentemente le dijo a varios empleados de un local que ella era la influencer #1 en Colombia y que ellos no sabían con quién estaban tratando.

“Me puse a revisar y ella también dice que el amor no existe, que no sea bruta, estúpida, imbécil, que lo que tiene que usar es lo que tiene en la mitad de las piernas porque el día que vaya a un restaurante con qué le van a pagar ¿con amor? Dice que el día que le quiera sacar a un hombre, no se lo va a pagar con amor, no sea estúpida, que para eso tiene estas (señalando los senos) y esta de abajo, para explotar y sacarle plata. No la señalo porque es un trabajo, el más viejo de la humanidad, y yo no estoy en desacuerdo con ese trabajo. Ahora, que una ‘influencer’ lleve a las niñas hacia allá me parece que no está bien porque estamos en un momento de decidir con quién nos metemos”, aseguró Pernía.

El actor colombiano aseguró además que hay muchos de esos influencers que no aportan absolutamente nada y que muchas veces todo es una mentira, la vida que ellos publican en las redes sociales. “Realmente me di cuenta que no servía para absolutamente nada, ni me daba ningún contenido que quiero que me aporte”, mencionó.

Para que sepan no todo lo que una persona muestra en redes sociales es real, créame que todos los seres humanos tenemos conflictos, tenemos peleas, tenemos problemas en nuestra vida, tenemos problemas económicos, conflictos de pareja. tenemos problemas con nuestros hijos.

Gregorio Pernía está casado con la exmodelo Erika Rodríguez y es padre de cinco hijos, Luna del Mar y Valentino de su actual pareja, Diego de cuya existencia se enteró hace apenas unos años y es fruto de una aventura de su juventud, Emiliano de una relación anterior y Julián fruto de otra pareja.

