Así le fue al fiscal Francisco Barbosa en su viaje a Estados Unidos

De acuerdo con el líder de la Fiscalía General de la Nación, se afianzaron las relaciones con entidades estadounidenses para rastrear bienes de los delincuentes colombianos. Foto: Colprensa

El fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, culminó su visita a Estados Unidos el pasado miércoles con una reunión que sostuvo con Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA). En la gira, se reunió con representantes de agencias de seguridad con el objetivo de reafirmar la cooperación en la lucha contra la delincuencia trasnacional y buscar herramientas para combatir el lavado de activos.

El pasado jueves, frente a su regreso, Barbosa presentó un balance de su polémica visita oficial por medio de la cuenta oficial de la Fiscalía en redes sociales. De acuerdo con el trino, el funcionario colombiano se logró reunir con el Cuerpo de Alguaciles de Estados Unidos, la OEA y el Departamento de Seguridad Nacional del país norteamericano.

“Hoy, primero de abril, y a mi regreso de la visita oficial con el Gobierno de los Estados Unidos, puedo manifestarle a los colombianos que la Fiscalía General de la Nación no solamente afianza su trabajo en los territorios y en su lucha contra la criminalidad. Al mismo tiempo, fortalece sus vínculos de trabajo con las diferentes agencias del Gobierno de los Estados Unidos de América”, expresó el funcionario.

De acuerdo con Barbosa, se pudo afianzar una relación “tremendamente estrecha” con las entidades del país norteamericano y que sus alianzas se centraron en el rastreo de bienes de delincuentes en el territorio. “Todas las agencias de la Fiscalía y las agencias de los Estados Unidos trabajan de forma mancomunada por un propósito: poder detener a los criminales que están violando los derechos y las normas penales en ambos países y, al mismo tiempo, perseguir sus bienes. Téngalos en Estados Unidos o en Colombia”, indicó.

“Una visita muy provechosa. Una visita para poder seguir consolidando el Estado de derecho y la justicia en nuestro país”, finalizó el fiscal en el video.

A su llegada a Colombia, Fiscal Barbosa presentó balance de su visita oficial a EE.UU. en la lucha contra organizaciones criminales y fortalecimiento de cooperación judicial tras reunirse con el servicio de Marshals, la @OEA_oficial y U.S. Departament of Homeland Security - SAC. pic.twitter.com/D1bTE80xoa — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) April 2, 2021

Lo que sí llamó la atención es que Fiscal general de los Estados Unidos, Merrick Garland, no sostuvo una reunión con Barbosa. “Lo que tenemos entendido es que al fiscal Barbosa no lo recibió el fiscal general en Estados Unidos”, informó Diana Calderón, directora del programa de mediodía de Caracol Radio, después de consultar con fuentes relacionadas. Según sus hallazgos, todo apunta a que Barbosa no solicitó una reunión con el funcionario estadounidense.

“Dicen que no tenía cita programada con el fiscal, que nunca la pidieron, por lo menos no hace algunas semanas y tampoco en los últimos días”, expresó la periodista.

Los viajes de Barbosa

El fiscal colombiano se ha destacado por los múltiples viajes que ha realizado desde su posesión. El primero de ellos fue a Pereira, y, según El Espectador, el funcionario aprovechó para visitar a sus suegros en la ciudad.

Pero ese no fue su viaje más polémico. En la franja más estricta del confinamiento obligatorio por el virus del COVID-19, el fiscal Barbosa y el contralor general de la República, Felipe Córdoba, protagonizaron un hecho polémico en el archipiélago de San Andrés y Providencia.

Según una investigación revelada por Noticias Uno, Barbosa y Córdoba se fueron el domingo, 29 de junio, a San Andrés y Providencia con sus familias para pasar el puente festivo. Según la versión de los funcionarios, era una visita programada para hablar sobre corrupción y seguridad ciudadana.

Entre las integrantes de la comisión del Fiscal estaba no solo su hija, sino una amiga de la misma. También se tiene en cuenta que Barbosa era jefe de la esposa del contralor, quien renunció a su cargo días después del escándalo. En un giro más alarmante de la historia, la esposa del fiscal también registraba como subalterna del contralor.

Si bien viajaron como funcionarias de las entidades, el hecho, que muchos tildaron como un “paseo familiar” y un mal ejemplo para la población confinada, llamó la atención de los medios nacionales.

El pasado mes de febrero, Barbosa también fue noticia por el mediático viaje a Ecuador a recoger información pertinente a una supuesta financiación ilegal de campañas presidenciales en el país vecino con dineros del ELN.

