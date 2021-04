“Quiero que el equipo esté de primero”: Nairo Quintana

En un una rueda de prensa organizada por Ciclismo en Grande, Nairo Quintana habló acerca de su recuperación tras las cirugías en sus rodillas, sus aspiraciones con el equipo Arkea y sus objetivos a futuro en los que tiene dentro de ellos el Tour de Francia, carrera con la que buscará ganar etapas y quedarse con la clasificación de la montaña. Además, hizo un llamado al periodismo colombiano y anunció que pronto publicará su propio libro.

Lo primero que explicó el ciclista boyacense fue cómo ha sido la recuperación de sus rodillas luego de haber sido operado. “Desde el primer momento comencé a hacer la rehabilitación, con los aparatos modernos de ahora para mantener la musculatura cuando no podíamos movernos. Empecé a trabajar y tres meses y medio después que pude caminar. No dejé reposar el cuerpo y cuando retomé la bicicleta tenía buena condición”.

Además, Quintana dio detalles de cómo le fue en la cirugía, qué procedimiento le realizaron y cómo se ha sentido luego de la intervención. “Fue una artroscopia, pero tocaba entrar a limar todo el cartílago y retirar las partes que se desprendieron. El cartílago no se recupera, se rehabilita. Se lima hasta donde más se puede. ¿Qué pasa? Que tiene una cicatrización que se da entre 12 y 15 semanas nada más, no puedes caminar ni mover las piernas. Y una buena cicatrización hace que pueda seguir caminando y hacer el deporte normal. Por fortuna soy ciclista y el movimiento que hago no es tan perjudicial para la rodilla. Pero no se ha acabado, tengo pesas para fortalecer y que el músculo no se degenere. Hay días que me duelen corriendo, cuando hay frío sobre todo. Estamos trabajando para que todo se vaya solucionando”.

Para el pedalista, el año pasado con su equipo Arkea fue una buena temporada, a pesar del “accidentado” Tour de Francia que vivió. Además, hizo un breve balance entre el año pasado y este en el que explicó que el año pasado realizó menos de diez carreras en estas dos temporadas y que para este año ha estado en tres carreras quedando casi siempre entre los diez primeros, después de la cirugía en las rodillas.

A esto añadió que: “En otras condiciones de salud ya estaríamos igual o parecidos al año pasado, pero quiero decirles que estoy montando bicicleta desde enero. Un mes y poco desde que tuve contacto con la bicicleta terminé haciendo un noveno lugar. Mucha gente critica, pero tenemos que hacer un análisis de lo que ha pasado, no solo a mí, sino a todos. Desde el año pasado no ha sido un buen año para los colombianos, hay que hacer un análisis de lo que está pasando”.

Sobre esto último, comentó que hay una “crisis de victorias colombianas”, salvo la victoria del “Chavito” en Cataluña. “No hemos estado tan brillantes como otros años. Tanto para el esprint, la montaña o las carreras de un día. No ha sido fácil para nosotros retomar las fuerzas que teníamos antes. Hay muchas cosas por analizar”.

También contó que por la pandemia del COVID-19 tanto el Arkea como otros equipos no han tenido la posibilidad económica de adquirir nuevos fichajes ya que se han disminuido las contrataciones y las platillas aunque sigan con el mismo salario.

Según el ciclista de boyacense, para este año cuenta con un calendario similar al de un World Tour. También contó que quiere que su equipo esté de primero en la clasificación de equipos Pro Tour. “El año pasado la íbamos liderando, pero tuve mis problemas. Este año con los problemas de salud de nuestros corredores, con cuatro o cinco de los más importantes lesionados, hemos estado lejos, no es un secreto. Es una situación muy complicada y tenemos que ser fuertes y meternos en la cabeza que hay que pelear la clasificación por puntos. El Alpecin tiene muchas figuras, andan bien, será muy complicado”.

Entre otros temas, Quintana habló de la prensa colombiana donde realizó un llamado de atención por el tipo de preguntas que realizan los periodistas a los deportistas cuando se encuentran en plena competencia y por cómo se realizan los titulares que causan que las personas que no conocen del tema a profundidad se queden con lo primero y critiquen.

“Ustedes, con todo respeto, hacen sus titulares y la gente se pega de eso y opina sin conocimiento real. Cuando hice el primer podio en el Tour en 2013, yo me reía porque me preguntaban por mi mamá, papá, qué hará el perro cuando llegue, los vecinos, en fin... Yo pensaba: hoy estamos es en carrera. Lo que muchas veces es inaceptable es hacer una crítica para crucificar al deportista sin una objetividad o veracidad. Muchas veces critican de una forma que le hacen mal al ciclismo”.

Aprovechó la oportunidad para invitar a los periodistas que mejoren la manera de emplear las palabras. “Yo los invito a decorar esas palabras. Muchos no saben lo que hay detrás de un ciclista: su familia, su salud, su felicidad, pero todos opinan. Un deportista no es una máquina y tenemos sentimientos. En el MotoGP hay ingenieros y máquinas, pero no siempre ganan los mismos. Y nosotros tampoco somos tontos: a los que llegan sin fundamento, los que entrevistan a un ciclista profesional y no son profesionales, pues no les hablamos. Nosotros nos debemos a la gente”.

Además explicó por qué no se sabe aún si él y su equipo participaran en el Giro de Italia y aclaró que, desde su percepción, considera que el Arkea puede llegar a participar en esta carrera. “La UCI invitó a los equipos nacionales y en el Giro le dio prioridad a los equipos italianos. Ahora se abrió una posibilidad para ser invitados, el equipo entrará en consideración. Esto lo digo de parte mía, porque no hay ninguna comunicación de nadie, solo especulación mía. El recorrido del Tour es bastante particular y complicado para los colombianos: más crono y menos montaña, recorridos con viento...”.

Por último, contó que se encuentra escribiendo un libro sobre él y cómo ha sido su vida realmente. “Estoy escribiendo mi verdadero libro, de lo que ha sido parte de mi vida. Anunciaremos pronto cuándo lo vamos a lanzar. Este sí es escrito por mí, con mis palabras, con toda la veracidad de mi carrera”.

