Lina Tejeiro expresa su deseo por tener una pareja sentimental

Instagram @linatejeiro

La actriz colombiana Lina Tejeiro compartió a través de sus redes sociales una ronda de preguntas. Su intención era dialogar con sus seguidores y algunos hasta le pidieron consejos.

Un internauta preguntó sobre qué haría si la suegra la odiara y con la sinceridad que la caracteriza, la actriz no se quedó callada y terminó revelando un íntimo secreto, que aunque ya lo había mencionado en diferentes ocasiones, está vez lo hizo directamente.

“No soy la más indicada en contestarte eso. De las pocas suegras que he tenido, ninguna me ha querido”, dijo Lina Tejeiro.

En la dinámica, la modelo reveló su deseo por tener un nuevo amor y volver a sentirse completamente enamorada y amada. Aunque la actriz ha asegurado que disfruta mucho su soledad, el hecho de tener una pareja ya le está haciendo falta.

La actriz reconoció que, estas últimas semanas se ha sentido ansiosa por volver a tener a una persona que la ponga a suspirar, sin embargo, dejó claro que no será cualquiera. Asimismo, la influenciadora aseguró que, quisiera volver a tener una persona con quien compartir buenos momentos como idas a cine o a comer luego del trabajo.

Cabe recordar que, Lina mantuvo por un largo tiempo una relación con el cantante urbano Andy Rivera y la ruptura fue bastante difícil para ambos.

Sin embargo, parece ser que el tiempo de sanación que necesitaba para dejar algunas personas en el pasado, ya cumplió su tiempo, pues en las historias expresó que “un día como hoy quisiera volverse a sentirse enamorada”.

Tejeiro y Rivera se convirtieron en una de las parejas más famosas de la farándula colombiana desde hace varios años, incluso luego de su ruptura amorosa siguen surgiendo cientos de noticias y especulaciones en torno a ellos y sus vidas personales. En cada publicación que suelen hacer los artistas en sus redes sociales, los fanáticos las toman como indirectas del uno para el otro, guardando la esperanza de que exista una pronta reconciliación.

Aunque muchas veces los fans de los colombianos asocian cualquier cosa con indirectas, esta vez Tejeiro fue lo más directa posible. Por medio de su cuenta de Twitter, la actriz escribió un mensaje que salió, al parecer, desde lo más profundo de su corazón.

“Te extraño y me dan ganas de escribirte, luego me acuerdo que me ignoras y se me quita la payasada”, se sinceró Lina, aunque a la vez, quiso sacarle el lado chistoso al asunto.

Cabe recordar que hace unos meses, por medio de un en vivo en Instagram, Lina contó que en varias ocasiones le había escrito a Andy, pero este no le contestaba. Este detalle, sería la confirmación del mensaje dirigido para el cantante de música urbana.

Días después, Andy Rivera escribió un mensaje que, al parecer, iba dirigido a alguien muy especial en su vida. “Con ninguna persona es como contigo”, escribió el cantante paisa y de inmediato los comentarios de sus seguidores no se hicieron esperar, pues consideraron que era un mensaje dedicado a Lina.

Vuelvan y ya, quien quita y esta vez sí sea perfecto como lo necesitan”, “Yo creo que uno solo ama una vez, y ellos ya se encontraron”, “Estás enamorado aun”, “Etiquétame ahí a Lina Tejeiro plis”, escribieron algunos de los usuarios de la red social.

Al parecer, el mensaje publicado llegó hasta la actriz, quien horas después envió un mensaje en esa red, el cual no demoraron en relacionarlo con el de Rivera, pues fue ‘una indirecta muy directa’.

“Así te ves creyendo que todo lo que publica tu ex es para ti y por ti”, escribió en el tuit la también modelo con emojis de cara de payaso.

