Sara Sofía estaría con vida y en Bucaramanga

Hoy, 30 de marzo, Sara Sofía, la menor de edad desaparecida hace dos meses en Bogotá, está cumpliendo dos años de edad. Por este motivo, Xiomara Galván, tía de Sara Sofía, pidió una vez más a que las autoridades no bajen la guardia y sigan investigando el paradero de su sobrina.

La tía de la menor de edad aseguró para el noticiero de Caracol Televisión que hace pocos días había recibido una llamada en la que un hombre le habría informado que su sobrina estaba con vida y que sabía que la habían vendido por dos millones de pesos a una familia que buscaban ser padres.

Ella considera que su sobrina sigue viva y explicó detalles de una llamada “que me dio muchísima esperanza, donde un muchacho decía que la niña había sido vendida aquí a una pareja en Bogotá por dos millones de pesos”. Según esta persona, Sara Sofía habría sido llevada hasta la ciudad de Bucaramanga y “al parecer la iban a sacar para otro país por trocha, porque se había dado la alerta de la Interpol “.

Recordemos que Galván contaba con la custodia temporal de la menor de edad antes de que la madre se la llevara. “Tengo la esperanza de que la niña esté viva”, agregó la tía de Sara Sofía para el mismo noticiero.

Según ella, en lo que va de esta semana la Policía Nacional no ha seguido con el mismo impulso que venía desde hace unos días para seguir con el operativo de encontrar información o el paradero de la menor de edad.

“El llamado es a las autoridades directamente que por favor no me la dejen de buscar ya que yo he visto que han bajado muchísimo la guardia. La semana pasada la búsqueda fue implacable, pero ya esta semana veo que no”, dijo Galván para Noticias Caracol en horas de la mañana.

Por medio de Noticias Caracol, Xiomara Galván envió un mensaje: “a las personas que la tienen que se pongan la mano en el corazón, que ya terminen esta incertidumbre. No es fácil uno levantarse y pensar todos los días si ella está bien o mal”.

Luego de que la tía de la menor de edad revelara dicha información se desplegó un operativo en el departamento de Santander y su capital, Bucaramanga. Por medio de la cuenta de Twitter @BLUSantanderes se informó que miembros de la Policía de este sector del país ya se encuentran realizando operativos para seguir con la búsqueda de Sara Sofía.

“Atención Autoridades de Bucaramanga buscan a la niña desparecida Sara Sofía, tras información de que la menor estaría en Santander. La Policía realiza operativos para determinar sí la pequeña está en el oriente del país”, trinó la emisora.

El comandante de la Policía de Bucaramanga, el general Javier Martín, informó que se adelanta la respectiva investigación para determinar sí la niña de dos años se encuentra en Santander y el oriente del país. “Iniciamos una investigación, vamos a reunirnos con nuestras especialidades de inteligencia y tratamos de buscar la fuente de la persona que se comunicó con la familia de la menor”, agregó el general Martín.

#Atención Autoridades de Bucaramanga buscan a la niña desparecida Sara Sofía, tras información de que la menor estaría en Santander. La Policía realiza operativos para determinar sí la pequeña está en el oriente del país #MañanasBLU pic.twitter.com/ysNS3UVIiP — BLU Santanderes (@BLUSantanderes) March 30, 2021

SEGUIR LEYENDO: