“Que le meten a uno un chip, eso es pura paja”: Humberto de la Calle tras vacunarse contra el COVID-19

Humberto de la Calle, jefe negociador del Gobierno colombiano en diálogo con las FARC. Archivo.

El excandidato presidencial Humberto de la Calle anunció este domingo que recibió la vacuna china del laboratorio Sinovac contra el covid-19. En su pronunciamiento, de la Calle, quien tiene 74 años, aprovechó para invitar a los colombianos a inmunizarse contra el coronavirus y, además, exaltó la labor de la EPS que lo inoculó.

De la calle, quien se desempeñó como jefe del equipo negociador del gobierno del expresidente Juan Manuel Santos en el Proceso de Paz con las FARC, se mostró muy contento de recibir la primera dosis contra el SARS-CoV-2 y, mediante dos videos en su Twitter, aseguró:

“Estoy feliz. Hoy quiero contarles, me acabo de vacunar. Lo primero es agradecerle a Colsanitas, primero con el agendamiento, cumpliendo rigurosamente los turnos, me llegó por razón de la edad. Me tocó en Movistar Arena, una organización de país desarrollado, el manejo de tránsito de las personas, el cumplimiento del horario, la capacidad de las personas y el deseo de servicio, las preguntas pertinentes, están muy bien capacitadas, la explican a uno las posibles reacciones. Estoy realmente muy, muy satisfecho, muy agradecido con Colsanitas, me parece que es un despliegue de país desarrollado”.

Además, el también miembro de la denominada Coalición de la Esperanza -que promueven varios sectores de centro e izquierda-, exhortó al pueblo colombiano para que se vacune contra el coronavirus y dejen los mitos en contra de los fármacos utilizados para contrarrestar el virus.

“También yo quisiera decir que hay que vacunarse. Ese cuento de que la vacuna no sirve, no. Las cifras de contagio están creciendo. Todos a vacunarse. Por último, con todos los problemas que esto ha traído, yo comprendo, y con las críticas, pero en el día de hoy estoy tan contento que tengo que decir que, además, después de tanto pesimismo, hoy me siento orgulloso como colombiano porque el operativo de Colsanitas, francamente, es impecable”, expresó de la Calle en un primer video, publicado en su Twitter el domingo 28 de abril.

Además, en la tarde de este lunes, Humberto de la Calle publicó un segundo video en su cuenta de dicha red social, donde, de nuevo, volvió a hablar de la vacunación y aseguró que su médica tratante le pidió que le enviara varios mensajes a sus cientos de seguidores en Twitter, por lo que el político, quien militó

“Me llamó mi médica de cabecera que es una profesional estupenda y me dijo que por favor insistiera; primero, en que hay que vacunarse, pero, sin duda, todo eso que dicen que le meten a uno un chip, eso es pura paja, yo me vacuné con la china y mire, aquí los ojos no se me han puesto oblicuos. (Entre risas) Es una broma, es una broma. Realmente, y además, no sentí dolor, estoy aquí fresco, de tal manera que vacunarse, que es manera de compartir este terrible virus”, dijo de la Calle.

Más adelante, el político pidió a quienes lo siguen que se cuiden durante la Semana Santa y por eso cree que “hay que dejar los abrazos y las fiestas para después cuando este virus se vaya y nos abandone”, expresó, mientras invitó a pacientes crónicos a no abandonar su medicación.

“En tercer lugar me pide -su doctora-, es una cosa médica de ella, yo no soy médico, que los que tienen enfermedades crónicas bajo uso de medicamentos, por ejemplo, hipertensos, diabéticos, no deben suspender sus medicamentos. En muchos casos los han suspendido, y entonces creen que es el coletazo de la vacuna y no, es que simplemente se estabiliza”, explicó de la Calle.

Finalizo, lanzando una importante recomendación: “la vida bien vale un chuzón”.