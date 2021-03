Colombia y Brasil se enfrentan este martes en la Superliga Americana de Rugby

El equipo colombiano Cafeteros Pro participa en la Superliga Americana de Rugby. Fotografía cortesía.

Cobras XV de Brasil y Cafeteros Pro de Colombia se encuentran por primera vez en lo que será el primer partido correspondiente a la cuarta fecha de la Superliga Americana de Rugby y lo podrás disfrutar en vivo desde las 13(Arg)/11(Col) por ESPN 3 y ESPN Play.

Para cerrar la etapa chilena, los cotejos que debían jugarse en el Estadio Elías Figueroa, de Valparaíso, cambiaron de sede, y fueron al mítico Estadio Nacional de Santiago, que de esta manera recibirá la cuarta y quinta jornada del torneo, antes que se mude a Montevideo, Uruguay para continuar su desarrollo hasta la final.

Se enfrentan los dos equipos que todavía no pudieron ganar en este torneo. Cobras Brasil XV dejó una mejor imagen en el debut ante Peñarol que en su segunda presentación, frente a Olimpia Lions. Los brasileños que demostraron un buen juego con la pelota y sorprendieron en el primer partido al marcarle cuatro tries a los uruguayos. No repitieron ante la franquicia de Paraguay, que fue muy superior en el segundo tiempo y los venció con total justicia apoyándoles siete tries.

Por otro lado, los colombianos sumaron cuatro tries ante Jaguares XV, lo que les dio el punto bonus en su debut, pero no pudieron marcarle en su tercer partido a Peñarol, dónde se notó una merma tanto física como en el juego del equipo que dirige Rodolfo Ambrosio. La lógica adaptación a un nuevo torneo y a jugar cada cinco días es el aprendizaje que le toca al equipo que participa por primera vez una competencia profesional.

Cobras XV: Caique Silva, Yan Rosetti, Alejandro Luna; Cleber Dias, Gabriel Paganini; Adrio Luiz, Matheus Claudio, André Arruda; Laurent Bourda-Couhet, Joshua Reeves; Daniel Sancery, Moisés Duque, Felipe Sancery (cap), Marcos De Sanctis; Lucas Tranquez.

Suplentes: Leonardo de Souza Da Silva, Leonel Moreno, Matheus Rodrigues Da Rocha, Alexandre Figueiredo Alves, Arthur Bomfim Bergo, Felipe Goncalves Cunha, Lucas Ferrer Spago y Franco Giudice.

Cafeteros Pro: Yani Perez, Jorge Álvarez, Brayhan Pérez; Lautaro Simes, Ramiro Tallone Naddaf; Aníbal Panceyra Garrido, Felipe Puertas, Gerson Ortiz; Gonzalo García (cap), Andrés Álvarez; Alejandro Navarro, Jhojan Ortíz, Tomás García, Jhon Arley Urrutia; Facundo Ferrario.

Suplentes: Agustín Acosta Bocco, Javier Corvalán, Diego Posada, John Álvarez, Sebastián Zapata, Oscar Forero, Cristian Rodallegas y Julián Velandia.