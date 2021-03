Cinco indígenas habrían abusado sexualmente de una madre y su hija tras intimidarlas con flechas

Fotografía tomada el pasado 3 de julio en la que se registró a un grupo de mujeres, durante una protesta contra la violencia machista, los abusos y el acoso sexual, en Cali (Colombia). EFE/Pablo Rodríguez/Archivo

El pasado 28 de marzo en la vereda La Hormiga en el municipio de Tame, Arauca, se habría dado un hecho de violencia sexual después de que se conociera que, al parecer, cinco hombre indígenas habrían abusado de ella y su hija menor de siete años, así lo dio a conocer la alcaldía municipal del municipio a través de un comunicado de prensa.

Desde dicha entidad, en cabeza del alcalde Aníbal Mendoza Bohórquez, rechazaron este actuar que calificaron como “delictual, abusivo y reprochable a toda luz”, además expresaron que van a perseguir, capturar y judicializar a los presuntos responsables. “Exhortamos a la comunidad en generala a denunciar estos sucesos atroces que denigran la existencia de la humanidad atacando de manera directa y gravemente la integridad sexual, física y psicológica de esta población vulnerable sujeta de derechos”, se lee en el documento.

Los hechos se habrían dado de manera intimidante cuando los cinco hombres llegaron al lugar con flechas y luego forzaron a la mujer y su hija a caminar hacia un espacio rural cerca a su casa y ahí se cometió el crimen. El personero Juan Carlos Villate dijo que no era una tarea sencilla capturar a las personas porque en la zona hay cuatro comunidades indígenas por lo que se ha pedido ayuda a la guardia indígena.

El pasado 10 de marzo, Ana María Orbegoso, una joven estudiante de comunicación social y periodismo, de 23 años de edad, subió a su cuenta de Instagram un video en el que denunció a un hombre, identificado como Eduardo Díaz, de haber abusado sexualmente de ella, en enero de 2019.

De acuerdo con el relato de Ana, todo sucedió entre la noche y la madrugada del 20 y 21 de enero del 2019. Ana se fue con una amiga de su universidad a celebrar el cumpleaños de otra joven, a la que ella no conocía, pero que hacía parte del grupo de amigos de su compañera de estudios.

La noche transcurría con tranquilidad, contó Ana, sin embargo, le llegó la propuesta de seguir la fiesta en el apartamento de una de las personas que se encontraban con ellas.Ya en el lugar de uno de los asistentes a la fiesta, a Ana le presentaron a Eduardo, con el ánimo de que se conocieran. Según sus acompañantes, a Ana le podría gustar Eduardo, porque a ella “le gustaban los chicos alternos”, dijo la joven en su video denuncia.

Ana y Eduardo empezaron a relacionarse esa noche, conversaron por un buen rato y se besaron, sin embargo, Ana dejó en claro que no tenía intenciones de que ocurriera ninguna interacción sexual consensuada entre los dos, durante esa noche.

Ana, cansada por la fiesta, le preguntó al joven que vivía en el apartamento si podría descansar un rato en alguno de los cuartos de la vivienda, ubicada en Cedritos, para luego irse a su casa. El joven le dijo que sí, y le indicó la puerta de uno de los cuartos de la casa: Ana decidió entrar para descansar un rato.

Ahí llegó Eduardo a descansar, según le dijo a ella. A pesar de que Ana fue reiterativa en decirle a Eduardo que no quería que sucediera nada, el presunto agresor, cuenta la joven, la tomó a la fuerza de sus brazos, contra la cama, y la agredió sexualmente. La denuncia, según Ana, no ha avanzado en la Fiscalía porque no la han contactado desde que interpuso la acción judicial.

