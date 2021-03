Tres jugadoras de América de Cali fueron incluidas en el once ideal de la Copa Libertadores Femenina

Soccer Football - Women's Copa Libertadores - Final - America de Cali v Ferroviaria - Estadio Jose Amalfitani, Buenos Aires, Argentina - March 21, 2021 America de Cali's Catalina Usme celebrates scoring their first goal Pool via REUTERS/Agustin Marcarian

América de Cali fue protagonista de la Copa Libertadores Femenina que finalizó el fin de semana anterior, quedándose con el subcampeonato, luego de caer en la final con Ferroviária, por 2-1. La buena participación del entrenador Andrés Usme y sus pupilas fue reconocida por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), que en las últimas horas reveló el once ideal del campeonato internacional e incluyó a tres jugadoras del conjunto colombiano.

En la línea posterior se metió Daniela Arias. La jugadora de 26 años fue pilar de la defensa ‘escarlata’ y exhibió todas sus condiciones para frustrar las intenciones de las rivales. La santandereana se sumó a las filas del cuadro vallecaucano para la competencia continental, luego jugar en Junior de Barranquilla en la temporada del año pasado, que llegó hasta los cuartos de final de la liga local y cayó en esa instancia con Independiente Santa Fe.

En la segunda línea de volantes se metió la capitana y referente del equipo, Catalina Usme. La futbolista fue el eje del buen juego del equipo y la voz de mando en el campo de juego, gracias a su dilatada experiencia en el balompié doméstico y con la camiseta de la Selección Colombia.

La número diez fue la figura de tres compromisos de la ‘mechita’, en la Libertadores, y la organización del certamen le entregó el galardón como la mejor jugadora del torneo en su edición de 2020, que se disputó este año como consecuencia de la emergencia sanitaria que afronta el mundo.

La picardía y el talento de Gisela Robledo le permitieron quedarse con un lugar en la plantilla de lujo del torneo. La futbolista brilló con su velocidad y sus goles fueron determinantes, como en el duelo ante Boca Juniors, por los cuartos de final, donde anotó un doblete y fue pieza clave para el triunfo del club ‘escarlata’.

Las tres representantes nacionales fueron incluidas en la nómina junto a Natalia Campos (Universidad de Chile), Luciene Fernandes (Corinthians), Carla Guerrero (Universidad de Chile), Tamires (Corinthians); Luana Menegardo (Ferroviária), Andresinha (Corinthians), Aline Milene De Lima (Ferroviária) y Gabi Nunes (Corinthians).

Foto cortesía de Conmebol.

América de Cali competirá nuevamente en la liga colombiana, con el objetivo de alzarse con el título, en la quinta edición, que está programada para disputarse, inicialmente, desde julio del año en curso y quedarse con uno de los dos cupos al torneo de clubes más importante del continente, tomar revancha y alcanzar la máxima gloria.

“Estoy feliz en este equipo. Me pueden llegar ofertas de miles de millones y no me interesa. Voy a seguir acá, porque vamos a buscar ganar el campeonato local y luego ir por la Libertadores”, aseguró Catalina Usme, en la entrevista que le concedió a La Tocata, el martes pasado, después de que el plantel arribó a Colombia y recibió una cálida bienvenida por parte de sus hinchas.

