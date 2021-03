Se confirman cuatro casos de covid-19 en los refugios de desplazados en Arauquita

Se confirmaron cuatro casos de covid-19 en los refugios de desplazados en Arauquita REUTERS/Luisa González

Desde el 21 de marzo es más la incertidumbre que la certeza sobre los combates entre el régimen de Nicolás Maduro y las estructuras armadas ilegales de Colombia, al parecer disidencias de las Farc, en territorio venezolano. Los bombardeos que se han ejecutado desde el domingo pasado han generado temor entre los habitantes de La Victoria (en el estado de Apure, Venezuela), a tal punto que algunos han cruzado la frontera para refugiarse en suelo colombiano.

Etelivar Torres, alcalde de Arauquita (Arauca), manifestó que, más de 51 familias venezolanas han llegado a Colombia de Apure por miedo de los combates, razón por la cual desde la administración municipal se han dispuesto dos puntos de ingreso a la población, “en la vereda Canciones, en la parte alta, y en el sector El Troncal, en la parte baja”, dijo a Noticias Caracol.

También se crearon albergues temporales y se ha pedido tanto a los entes nacionales como a los organismos internacionales ayuda con alimentos, medicamentos, colchonetas y carpas para la atención de la población que se vio en la necesidad de desplazarse.

Migrantes venezolanos permanecen dentro de un coliseo donde se ha instalado un campamento temporal, luego de huir de su país por operaciones militares, según la agencia de migración de Colombia, en Arauquita. 27 de marzo, 2021. REUTERS/Luisa González

Pero lo preocupante es que, además de la fuerte situación de orden público, ahora en los albergues, se registraron cuatro casos de covid-19, lo que hace más grande la emergencia, pues es posible que estos casos creen un brote en toda la población de desplazados.

Así lo dio a saber el alcalde de este municipio, Etelivar Torres, en entrevista con La W, y además pidió que no se baje la guardia con las necesidades de este lugar pues en total han llegado 4.900 desplazados y se necesitan implementos como colchonetas y cobijas en los albergues para la población, Torres dejó claro que con lo que tienen en este momento no les alcanza, “son ayudas que no terminan a materializarse ni en un 20 por ciento”.

“La primera crisis que enfrentamos fue la crisis humanitaria debido a la situación de conflicto en Venezuela, pero ya empezamos a vivir una nueva crisis que sabíamos que podía acontecer, está empezando a aparecer esta crisis sanitaria con los casos covid que esperamos sea controlada rápidamente y que no se nos desborde”, comentó a Reuters el alcalde de Arauquita, Etelivar Torres.

El alcalde confirmó que, aunque hasta ahora se han censado 4.900 ciudadanos procedentes de Venezuela, la cifra es mucho más alta pues otros ciudadanos migraron a casas de amigos o familiares.

“No estábamos preparados para algo como esto, la normalización de la situación dependerá de que el origen del problema sea resuelto, es decir que la confrontación entre grupos armados irregulares y las fuerzas del Estado venezolano cesen”, comentó el alcalde.

Venezuelan migrants arrive in canoes on the banks of the Arauca river on the Colombian side carrying their belongings after fleeing their country due to military operations, according to the Colombian migration agency, in Arauquita, Colombia March 27, 2021. REUTERS/Luisa Gonzalez

El combate habría sido en contra de las disidencias de ‘Gentil Duarte’:

Las autoridades de Arauquita (Arauca) confirmaron, en la mañana del domingo 21 de marzo, que se reportaron actividades militares en el lado venezolano de la frontera. Durante la jornada se escucharon tiroteos y se vieron aviones de la Fuerza Aérea Venezolana. Las operaciones se habrían presentado en La Victoria (Apure), una población cercana al límite con Colombia, lo que estaría generando el desplazamiento de varias familias.

“Desde tempranas horas se inició un operativo por parte de las fuerzas armadas venezolanas en su territorio y se han escuchado bombardeos y ráfagas de fusil”, declaró el secretario de Gobierno de Arauquita, Juan Carlos Agudelo, a Blu Radio. Hasta el momento no se ha reportado que la acción militar haya afectado a población colombiana.

En las horas de la tarde del domingo pasado, el presidente Nicolás Maduro declaró en la televisión pública que militares se encontraban combatiendo a un grupo armado proveniente de Colombia.