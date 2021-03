Las duras críticas de Iván Valenciano a Fredy Guarín por su físico y el nivel de su juego

De izquierda a derecha Fredy Guarín e Iván René Valenciano.

El jueves de la semana pasada Millonarios empató 0-0 como visitante frente a Águilas Doradas donde sumó un punto esperado clasificar a los cuartos de final de la Liga Betplay 2021-I. Los embajadores se encuentran de octavos con 23 puntos a falta cinco jornadas y es perseguido por un grupo de equipos que están en la misma lucha: Jaguares (20 Pts), Atlético Bucaramanga (19 Pts), América de Cali (19 Pts) y Deportivo Pasto (19 Pts).

A partir del encuentro pasado entre ambos equipos suman ocho empates y los otros dos encuentros han sido victorias para Águilas doradas. Dicho empate dejó decepcionado a Millonarios, pues necesitaba de un triunfo para consolidarse entre los posibles clasificados y quedar cerca de la clasificación. Al club embajador le resta en el calendario enfrentar a Atlético Bucaramanga en casa, encuentro que se disputará hoy a las 810 p.m., luego jugará de visitante contra el América y cerrarará con tres duelos en Bogotá en línea ante Tolima, Santa Fe y Cali.

Luego de estar un mes sin jugar por la lesión que contrajo en un partido contra el Junior, en la fecha 9 de la liga, Fredy Guarín volvió a la cancha. Su regreso no fue el mejor ya que se evidenció que no es encontraba conectado con el juego y no ayudó a anotar algún gol para cambiar el marcador a favor del equipo azul.

Por esta razón, una vez más, por medio de las redes sociales, criticaron la actuación del centrocampista a pesar de su esfuerzo por mejorar su físico, quien logró en tan solo dos meses bajar 15 kilogramos, y, por ende, su desempeño deportivo dentro del club embajador.

Quien más lo criticó fue el exfutbolista y actual comentarista de ESPN Radio Iván René Valenciano. “Fredy Guarín no es un jugador que está al 100 % para jugar. No está, no está. Yo no tengo nada en contra de Fredy Guarín, me parece un tremendo jugador estando al 100 %. Pero él debe decirle a Gamero, ‘deme tres meses y me pongo en forma’. En el fútbol los esfuerzos son válidos, pero los resultados que él necesita y Millonarios no se están dando. Lo único que hace es perjudicar al equipo y más terco es Alberto Gamero que lo pone”, explicó en el programa ESPN Radio Colombia.

