Debate: Atlético Nacional es o no es el mejor equipo del fútbol colombiano en la actualidad

Desde la jornada anterior, Atlético Nacional es el líder de la Liga Colombiana 2021-I y los dirigidos por Alexandre Guimaraes exponen una evolución en su fútbol que también los tiene cerca de ingresar a la fase de grupos de la Conmebol Libertadores. Los resultados lo demuestran en el presente como el mejor de todos en el país, pero en el funcionamiento por ahí hay algunos detalles que no terminan de convencer a todos.

En ESPN FC el debate se armó y cada panelista opinó tras el repunte de los verdolagas.

Casale: “Nacional recién llegó el domingo al lugar que tiene que estar y en Conmebol Libertadores está todavía lejos, tiene que pasar por Libertad, hoy no está del todo donde tiene que estar, porque Nacional tiene que estar en grupos de Libertadores y aún no está. Está llegando al lugar que les corresponde listo, pero que esté sobrado no, la tabla lo muestra arriba, pero guardemos las proporciones”.

Faustino Asprilla: “Cuando uno ve al equipo como está jugando uno se tranquiliza porque uno cree que va a pasar a la siguiente ronda, porque ya Nacional engranó, anda muy bien, está respetando los rivales, los está pasando por encima, está demostrando la categoría que tiene demostrar y en la institución la hinchada de Nacional no es conformista como por ahí hay otras hinchadas conformistas, está hinchada le exige mucho a los jugadores, ha mejorado mucho, estos jugadores pueden dar más. Cuando empezó el torneo Nacional tenía muchas dudas y ahora ya las perdió, imagínese que sin jugar tan bien como uno espera les ganó a rivales difíciles como Millonarios y Junior. Yo siento que este equipo empezó a mejorar y los va a coger una curva ascendente para la Libertadores. La tranquilidad de Nacional pasa porque mejoraron futbolísticamente y es un equipo que está jugando bien”.

Fabián Vargas: “Dicen que no son conformistas y es lo que estoy sintiendo. ¿De verdad futbolísticamente es un equipo que está a la altura para pelear el torneo tranquilamente? Uno no puede ser conformista, yo quiero exigirle siempre más, esa es la presión de un equipo grande, no solo los resultados, también importen las formas, que al hincha le guste y se deleite con su equipo y que esté feliz no solo por ser primero”.

Aristizábal: “Hoy Nacional tiene más confianza que el año pasado por todos los problemas que estaba viviendo, la nómina se está afianzando más, el trabajo está siendo más tranquilo porque está ganando en Liga Colombiana y está a dos partidos de clasificar en Libertadores y cuando se gana el jugador obtiene más confianza. (…) En el presente Atlético Nacional es el mejor equipo de Colombia, primer lugar de la tabla a tres puntos de clasificarse a las finales, Nacional está mirando por el retrovisor de primero. Si ustedes le quieren ver peros le ven, si uno le quiere ver pelos al asunto le ve, pero hay que reconocer que el hoy de Atlético Nacional es el equipo que está representando bien al país en la Libertadores y que en Colombia si Dios quiere el sábado va a ser el primer clasificado”.