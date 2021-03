Ana María, una joven que denunció a un hombre por abuso sexual, asegura que la Fiscalía no está tomando acciones en su caso

Una mujer levanta una pancarta donde se lee "Ni una menos" durante una marcha convocada hoy, con motivo del D�a Internacional de la Eliminaci�n de la Violencia contra la Mujer, en las calles de Bogot� (Colombia). EFE/Mauricio Due�as Casta�eda

El pasado 10 de marzo, Ana María Orbegoso, una joven estudiante de comunicación social y periodismo, de 23 años de edad, subió a su cuenta de Instagram un video en el que denunció a un hombre, identificado como Eduardo Díaz, de haber abusado sexualmente de ella, en enero de 2019. A pesar de haber denunciado públicamente a su presunto agresor, y de interponer una acción legal ante la Fiscalía General de la Nación, el caso, según le comentó Ana María a Infobae, no se ha movido.

“Me dijeron que se demoraban más o menos diez días en aprobarla. Lo que hice fue llamar a la Fiscalía y puse otra vez la denuncia”, explicó Ana.

Tras un largo proceso, que empezó el mismo día de la denuncia pública en redes sociales, Ana María asegura que no sabe en qué va su caso, y que la Fiscalía no le ha dado mayores respuestas ni notificaciones.

“Me dieron (la Fiscalía) un radicado de esa denuncia, pero no me dan el SPOA (Sistema Penal Oral Acusatorio) No me lo quisieron dar. Solamente me dieron el número de radicado de la denuncia y ya, entonces, sin el SPOA, no puedo ver como va el caso, la denuncia”.

De acuerdo con el relato de Ana, todo sucedió entre la noche y la madrugada del 20 y 21 de enero del 2019. Ana se fue con una amiga de su universidad a celebrar el cumpleaños de otra joven, a la que ella no conocía, pero que hacía parte del grupo de amigos de su compañera de estudios.

La noche transcurría con tranquilidad, contó Ana, sin embargo, le llegó la propuesta de seguir la fiesta en el apartamento de una de las personas que se encontraban con ellas. Ana, al saber que su amiga de la universidad iría, decidió apuntarse al plan.

Ya en el apartamento de uno de los asistentes a la fiesta, a Ana le presentaron a Eduardo, con el ánimo de que se conocieran. Según sus acompañantes, a Ana le podría gustar Eduardo, porque a ella “le gustaban los chicos alternos”, dijo la joven en su video denuncia.

Ana y Eduardo empezaron a relacionarse esa noche, conversaron por un buen rato y se besaron, sin embargo, Ana dejó en claro que no tenía intenciones de que ocurriera ninguna interacción sexual consensuada entre los dos, durante esa noche.

Ana, cansada por la fiesta, le preguntó al joven que vivía en el apartamento si podría descansar un rato en alguno de los cuartos de la vivienda, ubicada en cedritos, para luego irse a su casa. El joven le dijo que sí, y le indicó la puerta de uno de los cuartos de la casa: Ana decidió entrar para descansar un rato.

La joven aseguró que ya en la cama, a punto de dormir, llegó Eduardo y le preguntó si se podría quedar a dormir con ella, bajo el argumento de que, al igual que ella, estaba muy cansado. Ana accedió y Eduardo se recostó.

A pesar de que Ana fue reiterativa en decirle a Eduardo que no quería que sucediera nada, el presunto agresor, cuenta la joven, la tomó a la fuerza de sus brazos, contra la cama, y la agredió sexualmente.

Eduardo, de acuerdo con el testimonio de Ana, se comportó de manera violenta, y estaba bajo los efectos de sustancias psicoactivas.

Ana María, quien le relató lo que ha ocurrido con la Fiscalía a Infobae, aseguró que lo único que quiere es justicia en el caso, “No me han dado respuesta, llamo y no me dan respuesta. No quiero que se quede ahí, no quiero que quede impune, como un caso más. La Fiscalía no me quiere ayudar con la situación. No sé qué más hacer”.





