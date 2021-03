Mientras cubrían desmanes en Bogotá, reporteros sufrieron ataque con piedras y cuchillos

Reporteros gráficos de un diario capitalino en Bogotá sufrieron ataques por delincuentes en la localidad de Los Mártires, centro de la ciudad, mientras reportaban desmanes. Foto: Captura CityTV

La inseguridad en Bogotá ha sido noticia en las últimas semanas por los reiterados actos vandálicos que acechan a la población. El más reciente sucedió el pasado jueves, durante un operativo de la Alcaldía de Bogotá en el barrio La Estanzuela, cerca a la Plaza España en el centro de la ciudad.

El procedimiento terminó en en una batalla campal entre varios vendedores ambulantes, miembros de bandas delincuenciales y grupos de venezolanos donde se usaron machetes, cuchillos y piedras. En su paso por una zona donde se ubicaban varios furgones de diferentes empresas, habitantes de calle y delincuentes robaron lo que se encontraba en esos vehículos. En video quedó registrado el momento en que sacan varios productos de un carro de la marca de pan Bimbo y se los llevan.

Sin embargo, un hecho en contra de la prensa que cubría el acontecimiento llamó la atención de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y la Secretaría de Seguridad de Bogotá. Un equipo de prensa de El Tiempo, periódico capitalino, fue atacado por delincuentes que portaban cuchillos y piedras. Uno de los afectados, el reportero gráfico Milton Díaz, fue abordado por hombres extraños que lo acorralaron rápidamente.

Para CityTV, Díaz explicó cómo fue la emboscada. “De un momento a otro, se me abalanzó un montón de gente. Unos 4 o 5 me hicieron la encerrona y me halaban la cámara. Me agarraron la ropa, me estaban jaloneando por todo lado. Me solté y corrí hacia el vehículo”, dijo el periodista, quien iba con un conductor en una camioneta marca Renault Duster.

La ventana del conductor del automóvil, como mostraron las imágenes, fue rota por los delincuentes. “Cuando ya lo veo corriéndole a los tipos, y venían tres o cuatro, ya lo atacaban con arma blanca”, expresó Luis Hernández, el conductor del vehículo, al noticiero local.

El fotógrafo, quien subió al vehículo después de huir de los hombres, se resguardó en la camioneta. Entonces, los sujetos comenzaron a golpear el automotor con las armas que portaban. “Golpeó el vidrio del conductor y yo puse la mano. Él le dio como con una cacha. No sé si fue una piedra, porque también portaba cuchillo, pero yo lo que hice fue cubrirme con la mano y me lastimé”, dijo Hernández, mostrando sus heridas.

El 77% de bogotanos no se siente seguro

En una reciente encuesta de Bogotá Cómo Vamos, se conoció la percepción de los capitalinos frente a temas como el desempleo y la seguridad. Para esta edición de ‘Mi voz mi ciudad’ se consultaron 3.153 habitantes de la ciudad entre el 9 y el 25 de febrero.

En relación con la seguridad, solo el 9 por ciento de encuestados afirman sentirse seguros en Bogotá, mientras que el 77 por ciento afirma que prima la inseguridad. El 13 por ciento no se definen. Pero de acuerdo a los sectores donde se realizaron los sondeos, así quedaron repartidas las personas que dicen sentirse seguras en la capital:

Bogotá Cómo Vamos

Por su parte, entre las acciones de la Alcaldía de Bogotá, el pasado 16 de marzo, Claudia López, entregó 845 detectores de metales a la Policía Metropolitana de Bogotá en la plazoleta de San Victorino, frente a la estación Jiménez de TransMilenio. Con estas nuevas herramientas se contribuye a mejorar la seguridad tanto de la ciudadanía como de los uniformados que adelantan las requisas, en la medida que podrán detectar el metal de las armas de fuego, cortopunzantes y de fogueo en bolsos, maletas u ocultas entre las prendas que visten.

