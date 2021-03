En un intento de atraco en Bogotá, la chef Leonor Espinosa fue amenazada con arma de fuego

Por medio de su cuenta de Twitter, la reconocida chef y empresaria costeña detalló los hechos a los que fue víctima en Bogotá. Foto: Colprensa

La inseguridad en Bogotá, capital de Colombia, se ha manifestado por medio de actos delictivos a lo largo y ancho de la ciudad. Incluso, figuras públicas que viven en el Distrito han sido víctimas de robos o los han intentado hurtar mientras transitan zonas de la ciudad que no se consideran lugares potencialmente peligrosos.

Esta vez la víctima de una amenaza de hurto fue Leonor Espinosa, la famosa chef cartagenera que cuenta con varios restaurantes en Bogotá galardonados internacionalmente. De acuerdo con su testimonio, al detener su automóvil en un trancón, fue amenazada con una pistola para robarle sus pertenencias.

Tal como lo reportó en Twitter, Espinosa narró que el hecho ocurrió en la calle 80 con 68 y que, a pesar del embotellamiento de la vía, pudieron escapar de los delincuentes armados. Según la chef, los ladrones se movilizaban en una motocicleta. “Con el alto nivel de inseguridad que tiene Bogotá, deberían prohibir parrilleros”, expresó Espinosa, haciendo referencia a la medida que, en el momento, solo aplica para usuarios de motocicleta que trabajen con aplicaciones de domicilios.

Trino de Leonor Espinosa

En el trino, para llamar la atención de las autoridades, etiquetó a la Alcaldía de Bogotá, a Claudia López, mandataria de la ciudad, y a la Policía de Tránsito del Distrito.

Entre las respuestas en solidaridad se destacaron personalidades como el presentador de entretenimiento Santiago Giraldo, del canal NTN24. “Leoooo abrazote!! Espero que no te vuelva a pasar algo así, qué horror!!”, dijo. La actriz Marcela Mar también envió sus mejores deseos por medio de su cuenta oficial en la red social. “Uy Leo, qué susto! Espero que estés bien y tranquila”, respondió al trino.

Si Marce. Ya en La Guajira — Leonor Espinosa (@Leoescocina) March 27, 2021

Ante el comentario de la actriz, la chef cartagenera aseguró que se encuentra bien después del hecho y reveló que se encuentra en La Guajira, departamento ubicado en la costa colombiana.

Debido a la inseguridad en Bogotá protagonizada por motociclistas, en la mañana del 12 de marzo, el Distrito impuso medidas y una de ellas consiste en prohibir el parrillero en las motos de los domiciliarios. Según la alcaldesa de Bogotá, esta decisión corresponde a evidencia desafortunada de que los delincuentes se están camuflando en el trabajo de los domiciliarios de la ciudad para cometer sus crímenes.

“Para proteger a la mayoría de la gente decente que se dedica a ese trabajo y a la ciudadanía, vamos a imponer por decreto de la alcaldía mayor de Bogotá ciertos controles y regulaciones que cualquier comercio, empresa o plataforma que presté el servicio de plataforma debe cumplir”, resaltó López.

Un hecho similar le pasó al Faustino ‘El Tino’ Asprilla, quien denunció, en la noche del 18 de marzo, que se convirtió en víctima de la inseguridad bogotana. Según publicó en sus redes sociales, ladrones aprovecharon que el exfutbolista colombiano fue a un cajero del norte de la capital, para saquear su vehículo.

“Vea lo que me acaba de pasar en Bogotá. Parque de la 93. Me bajo a un cajero y me rompieron el vidrio. Me sacaron un bolso que tenía acá atrás”, dijo el exjugador de la Selección Colombia de fútbol a través de sus historias de Instagram mientras mostraba los daños causados por los criminales: el vidrio de la puerta trasera del conductor completamente doblado, roto y descolocado.

El mismo día, William Calderón, panelista radial colombiano, publicó en su cuenta de Twitter, que fue víctima de robo cuando se encontraba al norte de la ciudad, exactamente en la calle 122 con carrera 19. En este lugar, delincuentes agredieron su vehículo con el fin de robar unos objetos que están dentro de su carro.

“Acabo de ser víctima de la percepción de inseguridad en Bogotá. Por fortuna solo es ‘percepción’ de inseguridad”, dio a conocer el periodista a través la red social.

SEGUIR LEYENDO: