Miembros del CRIC no se acogerán a la vacunación contra el covid-19 en Colombia

Un indígena colombiano sostiene la bandera del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). Colombia. 12 de octubre de 2020. REUTERS/Lina Gasca

El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) anunció que no reconocerá el Plan Nacional de Vacunación del Gobierno nacional, establecido en el Decreto 109 de enero de 2021.

Serán 127 autoridades tradicionales, de diez comunidades indígenas asociadas al CRIC, las que no se acogerán a inmunización contra el covid-19 a nivel nacional. De acuerdo con el Consejo, no lo harán porque la Organización Mundial de la Salud (OMS) no ha dado garantías en un 100 por ciento de la inmunidad del biológico.

Hermes Pete, consejero mayor y representante legal del CRIC, quien dio la noticia en una rueda de prensa en Popayán, este 25 de marzo, manifestó que su rechazo a las vacunación contra el covid-19 también se debe a que el Gobierno no ha hecho una consulta previa con las comunidades para ello.

“Es un asunto donde están ensayando con las vacunas y no hay garantía, Por eso nuestras autoridades,<b> </b>amparadas en nuestra sabiduría ancestral, medicina tradicional y plantas medicinales, han tomado esa decisión”, manifestó Pete.

Pese a que la decisión general de las autoridades indígenas es no reconocer la inmunización contemplada desde el Ministerio de Salud, Pete afirmó que, “conocedores del derecho a la autonomía personal, dejamos libres a quienes no comparten con nuestra orientación política a que hagan uso del derecho al disentimiento o consentimiento previo, libre e informado”.

En palabras del los voceros del CRIC, se acatará “la voluntad de los comuneros y comuneras de los pueblos indígenas del Cauca” que quieran inmunizarse. De ahí, la exigencia al Gobierno nacional “de hacer planes concertados para vacunarlos”.

Comunidad indígena misak se toma la Hacienda Calibío en Cauca

Miembros del Movimiento de Autoridades Indígenas del Suroccidente (AISO) se enfrentaron, este jueves, con el personal del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía, luego de que acudiera a desalojarlos de la Hacienda Calibío, un referente histórico tanto de Popayán (Cauca) como de Colombia, construido en 1793.

La Hacienda Calibío, donde alguna vez se hospedó Simón Bolívar y en la que se libró una batalla independentista entre las tropas del patriota Antonio Nariño y las del español Juan Sámano, fue tomada por cerca de 200 indígenas de la comunidad misak en reivindicación de su memoria, cultura y territorio, además del rechazo a la exclusión de la que han sido víctimas durante 500 años, según su voceros.

Enfrentamiento entre indígenas Misak y el ESMAD en Cauca

Edgar Velasco, líder de la comunidad misak, manifestó que, se encontraban en dicho lugar “porque este es un símbolo colonial que existe acá en el Cauca de las grandes haciendas, es el símbolo de la política del latifundio, de la violencia histórica que han ejercido quienes han acaparado y despojado la tierra históricamente”. Y agregó:

“En Colombia el 1 % de los propietarios de tierra son dueños de más del 80 % del territorio nacional”.

Si bien la protesta está enmarcada en la reivindicación de la violencia histórica que han padecido las comunidades indígenas en Colombia, también se produjo en rechazo de un presunto incumplimiento del Gobierno nacional a un pacto al que llegaron el Ministerio de Salud y la comunidad.

“Se había firmado un pacto con el Ministerio de Salud para contar con garantías en ocho departamentos para el fortalecimiento de la salud propia. Pero, después de haber firmado ayer, el mismo firmante llega en el marco de la mesa a desconocer lo acordado, entonces estamos aquí también denunciando esa falta a la palabra del Gobierno de Iván Duque”, señaló Velasco.

Acerca de lo ocurrido, el alcalde Juan Carlos López sostuvo: “Mediando una denuncia y una solicitud de sus propietarios se procedió a la recuperación del bien inmueble. Lamentamos que se tengan estas vías de hecho para expresar protestas”.

