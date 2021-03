Vídeo: Mabel Cartagena contó si se había mechoneado con Carolina Cruz

Las presentadoras de televisión Mabel Cartagena y Carolina Cruz. - Instagram.

Mabel Cartagena desde el comienzo de la pandemia del COVID-19 se ha mantenido más activa en sus redes sociales y esto ha causado que sean miles las personas que permanecen atentos a la variedad que ofrece su contenido. Una de las cosas que más les gusta a sus seguidores es la manera de narrar su contenido ya que tiene la habilidad especial para hacerlos reír.

La presentadora de televisión barranquillera desde hace un tiempo para acá ha estado alejada de la pantalla y, en general, de los medios de comunicación, ya que se está dedicando a trabajar en sus proyectos personales, además de dedicarle tiempo a su hogar.

A Mabel Cartagena la conocen los colombianos por su participación en dos programas del canal RCN, los cuales, en su momento, tuvieron mucho éxito: ‘El Lavadero’, en el que compartió set con Graciela Torres, más conocida como La Negra Candela, y en ‘Muy buenos días’.

En el caso de su último trabajo, en el que estuvo con el fallecido Jota Mario Valencia y Laura Acuña. Sobre este grupo de trabajo siempre se especuló que no había una buena relación, de hecho, se dijo en su momento que su salida tuvo que ver con esa enemistad.

Pasó mucho tiempo para que la presentadora de Barranquilla hablara sobre el tema. esto volvió a ser tema de conversación luego de que, el año pasado, en medio de la dinámica ‘Hazme una pregunta’ de las historias de Instagram, la costeña dejó claro que efectivamente en ese entonces no había empatía entre ella y su compañera Carolina Cruz.

“No somos amigas, pero si nos encontramos hablamos como si nada. El rencor no va con nosotras. Hace muchos años limamos asperezas”, afirmó en sus historias de Instagram, dejando claro que todo lo malo quedó en el pasado.

recordemos que en el programa ‘Muy buenos días’ también alcanzó a trabajar una temporada con Carolina Cruz. Sobre ella volvió a hablar por medio de la misma dinámica que la del año pasado en sus redes sociales, para referirse al supuesto agarrón que muchos afirman, tuvieron en el pasado.

Un seguidora le preguntó que si fue verdad que en ese momento, mientras trabaja con Carolina Cruz, habían llegado al punto de “mechonearse”. A esto Mabel Cartagena respondió sin pelos en la lengua.

“Ni con caro, ni con nadie. No existe posibilidad alguna de que yo me rebaje para mechonearme con alguien. Yo no te soluciono nada con las manos. Qué corronchera, no mi amor, eso no va conmigo”, dijo Mabel. Además aclaró que ya ha dicho en varias ocasiones que en ningún momento ha llegado a tener algún conflicto con ella.

Seguir leyendo: