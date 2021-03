Gobierno sigue en alerta por presuntas redes de corrupción detrás del PAE

Mientras avanza el calendario académico propuesto por el Ministerio de Educación Nacional (MinEducación) para 2021 en Colombia, se siguen conociendo más irregularidades alrededor del Programa de Alimentación Escolar (PAE). La Fiscalía General de la Nación reveló que tiene abiertas 49 investigaciones que vinculan a contratistas, funcionarios y exservidores públicos, que administraron de forma inadecuada los recursos destinados para esta estrategia del Gobierno.

Se detalló que los principales departamentos que están en la mira por este tipo de delitos son Amazonas, Arauca, Santander, Chocó, Bolívar, Magdalena, Atlántico, Cauca, César y Valle del Cauca. Este proceso investigativo busca identificar quiénes son los responsables de los sobrecostos, favorecimientos a contratistas e irregularidades en la entrega de raciones alimenticias.

Una de las irregularidades alrededor del PAE conocida recientemente se reportó en Villavicencio, capital del departamento del Meta, donde se presume que el consorcio Alimentación Infantil Villavicencio 2021, firma responsable de proveer la comida en ese territorio, se quedó con el contrato haciendo uso de documentos alterados.

Para adjudicar este tipo de contratos se tiene en cuenta cuál de las propuestas presentadas tiene un mejor puntaje, de acuerdo a un sistema establecido por la Nación. Este método tiene en cuenta una serie de variables, incluso si dentro de la empresa o consorcio que la presenta trabajan personas en condición de discapacidad, ítem en el que presuntamente Alimentación Infantil Villavicencio 2021 mintió.

Mientras avanza la investigación, se emitieron alertas preventivas a los organismos competentes para que vigilen el proceso. De hecho, se solicitó a la alcaldía municipal suspender el proceso contractual del PAE en Villavicencio a raíz de estas denuncias.

Cabe mencionar que, además de la Fiscalía, en casos de este tipo también tiene injerencia la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la Nación. Este último organismo ha afirmado, en varias oportunidades, que sigue de cerca cómo se administra el presupuesto del programa ya que este se financia con dinero del Sistema General de Regalías, el Sistema General de Participación y el Presupuesto General de la Nación.

Justo porque el PAE emplea recursos de la Nación, el Gobierno tiene establecidas varias medidas para detectar y evitar este tipo de crímenes que al final afectan a los niños, niñas y adolescentes del país.

“Se desarrolló un sistema de información que permite el manejo sistematizado a nivel nacional. Para garantizar la transparencia, incluso la revisión de la información por parte de los órganos de control’', explicó Juan Carlos Martínez, director de la Unidad de Alimentos del Ministerio de Educación, en la emisión nocturna del NotiCentro1 del Canal CM& este 24 de marzo.

El mencionado sistema también tiene en cuenta la fecha de inicio de ejecución de los contratos del PAE. Según el reporte más reciente de los órganos de control, aunque la mayoría de colegios públicos del país iniciaron clases desde hace dos meses, todavía hay más de 528.000 menores que no están recibiendo sus raciones, lo que podría afectar su rendimiento académico y fomentar la deserción escolar.

“Podemos indicar que 17 entidades territoriales certificadas (ETC) aún no han reportado el inicio del PAE. Esto quiere decir que de 5.600.000 beneficiados, 528.000 aún no tienen acceso al servicio”, denunció Luis Carlos Pineda, contralor delegado para la Participación Ciudadana, el pasado 11 de marzo a través de las redes sociales de la entidad.

Los órganos de control reiteraron que, es importante ejecutar la estrategia para evitar la deserción escolar, factor que preocupa a las autoridades. Hasta el 3 de diciembre del año pasado, en el país 158.000 niños y niñas desertaron de sus estudios, según indicó la ministra de Educación, María Victoria Angulo.

Además, es vital que se haga ejecute y se haga el reporte del PAE a tiempo, porque de lo contrario esto puede generar recortes presupuestales para los próximos años.

“Es muy importante que las ETC reporten e inicien oportunamente el PAE, pues de no cumplir con los tiempos, puede implicarles que la Unidad “Alimentos Para Aprender” realice recortes en sus asignaciones presupuestales de la siguiente vigencia, independiente de las acciones fiscales que pueda adelantar la Contraloría General. Los recursos públicos y en este caso de la alimentación escolar se deben ejecutar como es debido”, aseguró la Contraloría.

