Tras fuerte temporada de lluvias, autoridades declaran alerta roja en Cundinamarca

Foto: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DE CUNDINAMARCA.

Durante una reunión extraordinaria del Consejo Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cundinamarca (CDGRD), fue declarada la alerta roja en todo el departamento tras la calamidad pública que se vive en los municipios de Sasaima, Caparrapí, Tena, Fusagasugá, Anolaima y Suesca.

Así las cosas, estos 6 municipios cuentan desde ya con una sala de crisis activa las 24 horas, integrada por funcionarios de las diferentes secretarías y entidades de la Administración Departamental, que brindará atención inmediata a los cundinamarqueses que se han visto afectados por la temporada invernal.

De acuerdo con la Gobernación, también se determinó la alerta naranja para 47 municipios, para los cuales se realizará el alistamiento de la Unidad Administrativa Especial De Gestión Del Riesgo De Cundinamarca (UAEGRD) y el CDGRD para responder frente a posibles emergencias.

“Luego de realizar el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo, hemos decido declarar la Alerta Roja en Cundinamarca como respuesta a las <b>afectaciones presentadas por lluvias en 47 municipios, 6 de los cuales se han declarado en calamidad pública</b>. Desde la Administración Departamental seguiremos el protocolo y extremaremos medidas para atender a la población afectada”. Explicó el Gobernador Nicolás García.

Por su parte, Gina Herrera, directora de la Unidad Administrativa Especial De Gestión Del Riesgo De Cundinamarca, hizo una invitación a todos los sectores para “activar todos los protocolos y así llegar a cada uno de los cundinamarqueses que se han visto afectados por esta primera temporada de lluvias”.

#ALERTAROJA en #Cundinamarca por temporada de lluvias. “invitamos a todos los sectores para activar todos los protocolos y así llegar a cada uno de los cundinamarqueses que se han visto afectados por esta primera temporada de lluvias”. Gina Herrera. @RCUNDINAMARCA pic.twitter.com/atIi0I8SyW — Vox Populi Cundinamarca (@VoxPopuliCundi) March 24, 2021

Finalmente, para los 63 restantes se decretó la alerta amarilla y, de esta manera, recibirán el monitoreo permanente y la preparación para la respuesta por parte de la UAEGRD frente a posibles riesgos que puedan ser identificados, informó la Gobernación.

La temporada invernal de Colombia se extenderá hasta junio, según el Ideam

Las fuertes precipitaciones que por estos días han azotado a buena parte del centro del país están lejos de acabarse, de acuerdo con el más reciente informe del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, Ideam. La entidad reiteró en las últimas horas que el frente lluvioso se extenderá hasta junio próximo.

De acuerdo con la directora del Instituto, Yolanda González, lo más seguro es que la Semana Santa, que va desde el 29 de marzo hasta el 4 de abril, se mantenga con clima lluvioso en los departamentos de Nariño, Huila, Cauca, Quindío, Caldas, Risaralda y la mayor parte de la región Andina.

“El día jueves en horas de la tarde y de la noche se incrementarán las precipitaciones. El viernes podemos tener eventos extremos de precipitaciones en gran parte de la región pacífica y de la región andina. Hacia el sábado e inicio de Semana Santa esperamos fuertes precipitaciones también en la Amazonía colombiana, el piedemonte amazónico y el piedemonte llanero”, explicó González a Noticias 1.

De igual forma, y una vez el frente lluvioso termine de atravesar la Amazonía y el centro del país, la directora señaló que, es de esperar que se presenten importantes caídas de agua en el Golfo de Urabá, el sur de Sucre, varios sectores de Córdoba y el sur de Bolívar. Las lluvias también se mantendrán en Norte de Santander y Santander, donde ya hacen presencia en este momento.

Según el pronóstico del Ideam, los departamentos con más riesgo de deslizamientos bajo esas predicciones son Antioquia, Nariño, Huila y buena parte del Magdalena medio. No obstante, agregó, no se descarta la aparición de intervalos secos, por lo que invitó a la población a no bajar la guardia si estos llegan a presentarse.

SEGUIR LEYENDO