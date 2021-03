Estas son las restricciones que aplicarán en Antioquia hasta el 5 de abril

En dos semanas, Antioquia pasó de registrar 500 casos de coronavirus por día, en promedio, a 1.243. Los pico y cédula, los toques de queda, y la ley seca volverán por 11 días más. EFE/Ernesto Guzmán Jr./Archivo

Desde el jueves 25 de marzo, hasta el lunes 5 de abril, en Antioquia habrán nuevas restricciones destinadas a evitar el aumento de contagios coronavirus en el departamento. La decisión llegó, según medios locales, y cifras oficiales del Ministerio de Salud, luego de que durante los últimos días aumentaran, considerablemente, los contagios diarios. Según el portal de Noticias Medellín, en dos semanas, Antioquia pasó de registrar 500 casos de coronavirus por día, en promedio, a 1.243. Los pico y cédula, los toques de queda, y la ley seca volverán por 11 días más.

La noticia fue entregada a la opinión pública por parte del gobernador encargado, Luis Fernando Suárez Vélez, quien aseguró que las medidas serán implantadas en los 125 municipios que conforman al departamento. “Venimos observando un incremento sostenido durante los últimos días”, señaló el funcionario. De acuerdo con la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia, “desde el pasado fin de semana el promedio de casos regionales superó la barrera de los 1.000 diarios”.

Según la entidad, el viernes 19 de marzo el número de contagios se ubicó en 1.007; 1.083 el sábado; 1.160 el domingo; y 1.243 el lunes festivo.

UNIDOS con los 125 alcaldes de Antioquia, definimos nuevas medidas para cuidar la vida:



✅Toque de Queda y Ley Seca, todos los días, de 12 de la noche a 5 de la mañana

✅Pico y Cédula en establecimientos comerciales.



Regirán del 25 de marzo al 5 de abril en todo el departamento pic.twitter.com/EChm3ZEo2c — Luis Fernando Suárez Vélez (@LuisFSuarezV) March 23, 2021

Luego de una reunión entre alcaldes, se estableció que los ciudadanos tendrán que cumplir con la medida de pico y cédula, que consiste en salir a la calle aquellos días de acuerdo con el última cifra de se número de cédula (los días pares salen las personas con cédulas pares, y los impares, en días con fechas impares). Así mismo, tendrán que adaptarse a una ley seca, que prohíbe la compra e ingesta de bebidas embriagantes desde las 12 de la media noche hasta las 5:00 a.m del día siguiente, y los toques de queda que quedaron establecidos para las mismas horas.

“Luego de una conversación con el viceministro de Salud, Alexander Moscoso, y del diálogo directo con los 125 alcaldes del departamento, hemos tomado, de manera unificada, medidas restrictivas que regirán en los próximos días (...) hace dos o tres semanas estábamos por debajo del 10%, ya hoy el departamento está por encima del 18% de pruebas positivas”, inició diciendo Suárez.

De acuerdo con las cifras oficiales, tenidas en cuenta para tomar estas decisiones, el departamento tiene una ocupación de camas en cuidados intensivos del 79.5%. Con la mayoría de camas disponibles ocupadas, los alcaldes impusieron la medida apegados a la orden que dio el presidente, en la tarde del 23 de marzo en su programa de televisión de Prevención y Acción, allí, el mandatario especificó, “restricciones a la movilidad nocturna desde las 10 p.m. hasta las 5 a.m. en los municipios donde la ocupación de las UCI esté por encima del 70%, y desde las 12 a.m. a las 5 a.m. en aquellos donde la ocupación esté por encima del 50%”.

En Medellín, la capital del departamento, por ejemplo, la ocupación de las UCI están en 84,53%, y en el Valle de Aburrá, están en 83,97%.

El gobernador, que no descartó la posibilidad de declarar alerta roja en los próximos días, incluso el mismo jueves, tuvo en cuenta el pronunciamiento del presidente que, en su programa, invitó a los colombianos a ser consciente de que el virus sigue rondando el ambiente, y que la población no deberá relajarse en Semana Santa: fechas festivas que ya están cerca, y en las que la gente, usualmente, decide viajar y reunirse.

Para aquellas fechas, informó el Gobernador, se prohibieron las procesiones y las celebraciones dentro de iglesias. En reuniones con todos los obispos de las diócesis de Antioquia, y bajo unanimidad, dijo Suárez, se tomaron las decisiones, “nos preocupa una cosa, que quede mucho público en la parte externa de las iglesias, por eso le hicimos un llamado a los alcaldes para que se cumplan las medidas de cuidado”.

Las jornadas de vacunación, sin embargo, mantienen las esperanzas arriba, según explicó el gobernador encargado, sin embargo, los cuidados deben ser constantes y firmes, “el reto más grande que tiene Antioquia en vacunación será en abril, las cifras tentativas que tenemos es que llegan entre novecientas mil y un millón de vacunas y vacunar con un pico alto de covid hace que sea más complejo el proceso, por eso la importancia del cuidado”. De acuerdo con la intervención del funcionario, el departamento tendrá la capacidad de aplicar hasta 80.000 vacunas diarias, pero depende de la cantidad de dosis que sean asignadas por el Estado.





