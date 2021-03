“Me ayudaron más dos taxista que ellos”: mujer denuncia que un mototaxista se masturbó frente a ella y no recibió ayuda de la Policía

Archivo particular

Una joven denunció a través de sus redes sociales que un hombre se masturbó en frente de ella en plena calle cuando salía a caminar. La mujer, en medio de lágrimas, expresó que la policía no hizo mayor cosa frente a su denuncia. Ella relata que ni se había percatado de la situación hasta que el mismo hombre se lo hizo saber.

“Cuando vio que no lo miraba me dice ‘¿ya lo viste?’, cuando yo veo que está hablando conmigo, volteo y se había sacado el pene y se estaba masturbando en frente de mí”, la joven dijo que empezó a temblar y que ahora entiende a las demás mujeres. “Gracias a Dios venía atrás un taxi que ni siquiera le pude agradecer y me dijo “móntate” y persigue al mototaxista”, pero la joven se molesta recordando que el camino encontraron a la Policía pero que esta no quiso ayudar.

“El man llega pitando diciéndoles que se monten y nada”, entonces la joven dice que les explica lo que le pasó y que estos le dicen “nena, espérate, les vamos a avisar a los de la esquina”, pero esos tampoco quisieron inmutarse, expresa la víctima. “Me ayudaron más dos taxis y dos señores que estaban por ahí tirados que la Policía. Finalmente dice que nunca encontraron al presunto agresor.

“No estamos protegidas, no nos cuidan, no les importamos. El día que algo les pase, griten, pataleen, porque si no nos cuidamos nosotras, nadie nos va a cuidar. No les importa un culo. La diferencia entre eso y montarme a un carro y meterme un palazo, no es mucha. Por eso es que no aparecemos muertas, picadas, violadas, desaparecidas y nadie hace algo”. Para concluir la joven invitó a las mujeres a que no se queden calladas porque según sus propias palabras, la Policía no va a hacer nada”.

#Manga #DenunciaCiudadana #Manga Publicado por Política Cartagena en Domingo, 21 de marzo de 2021

Hace una semana en Transmilenio se dio una situación similar. Usuarios del sistema de transporte armaron un escándalo cuando fueron testigos del presunto acoso que cometía un hombre, quien en medio de un agolpamiento de personas que viajaban por la carrera 30, tenía por fuera sus genitales y se estaba masturbando cerca de dos mujeres, las cuales alertaron a todos los que se encontraban en el biarticulado.

Al ser testigos de la obscena escena por el acosador, hombres y mujeres empezaron a golpearlo y gritarle improperios. En el video, que se volvió tendencia en redes sociales, muestra cómo un hombre lo toma por el cuello y luego lo inmoviliza con una llave impidiéndole la movilidad de sus brazos y cabeza.

“Degenerado, cochino, desgraciado e hijue%$#”, son algunos de los comentarios que se escuchan mientras varias personas golpean al presunto pervertido.

Katerin Roa, quien denunció lo sucedido por medio de BLU Radio, le contó al medio que ella estaba sintiéndose acosada por el hombre mientras se encontraba en la multitud. De acuerdo con su relato, los hechos sucedieron en la tarde de este jueves, en la ruta B28 que sale del Portal de las Américas rumbo al Portal Norte, y que todos pasó justo sobre la carrera 30.

“Yo tomé el Transmilenio en Banderas, en la parada CAD, se subió este señor, el bus iba muy lleno. Cuando fue que empecé a sentir que él se me acercaba mucho, yo volteé a mirar y él se mandó rápido las manos a sus partes íntimas”, contó Roa a la emisora.

Ella en el momento no entendió bien lo que pasaba, sin embargo luego empezó a sentir que este hombre se inclinaba hacia su cuerpo, “volvió y se me pegó a mi cola, volteé a mirar y otra vez se mandó las manos a sus partes íntimas, yo me puse de lado y dije, voy a poner cuidado y mirar a ver qué es lo que hace”.

Usuarios de TransMilenio captan a acosador que es masturbaba en el sistema de transporte.

SIGA LEYENDO